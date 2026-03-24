Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα σε δύο πόλεις στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ, οι οποίες βρέθηκαν στο στόχαστρο ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Cluster munitions from an Iranian medium-range ballistic missile seen falling to earth earlier over Central Israel.

Στο Μπνέι Μπρακ, διασώστες «προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και διακόμισαν εννέα τραυματίες» σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων «ένας 23χρονος που τραυματίστηκε από θραύσματα» και «οκτώ άλλοι με ελαφρύτερα τραύματα (…) συμπεριλαμβανομένων έξι παιδιών», ανακοίνωσε η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), η ισραηλινή υπηρεσία που είναι αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού.

Partial collapse of a home following an Iranian ballistic missile impact in Bnei Brak, Central Israel.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης στην πόλη Γκιβάτ Σμούελ, κοντά στο Μπνέι Μπρακ.

Η MDA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν καταστροφές σε κτίρια και αυτοκίνητα.