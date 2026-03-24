Το Ισραήλ προχώρησε σε μια από τις πιο απειλητικές δηλώσεις του για το μέτωπο του Λιβάνου, ανακοινώνοντας ότι ο στρατός του θα καταλάβει και θα διατηρήσει υπό έλεγχο μια εκτεταμένη ζώνη στο νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, την οποία ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ περιέγραψε ως «ζώνη ασφαλείας».

Σε σύσκεψη με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ο Κατζ δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα ελέγχουν «τις εναπομείνασες γέφυρες και τη ζώνη ασφαλείας μέχρι τον Λιτάνι», ποταμό που εκβάλλει στη Μεσόγειο περίπου 30 χλμ βόρεια των συνόρων. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί για πρώτη φορά ρητή πρόθεση de facto κατοχής σχεδόν του ενός δεκάτου της λιβανικής επικράτειας, επαναφέροντας μνήμες από τις προηγούμενες ισραηλινές εισβολές και την κατοχή του νότιου Λιβάνου μέχρι το 2000.

Αντίδραση Χεζμπολάχ και κίνδυνος κλιμάκωσης

Η σιιτική, φιλοϊρανική Χεζμπολάχ χαρακτήρισε την προαναγγελθείσα κατοχή «υπαρξιακή απειλή» για το λιβανικό κράτος και δήλωσε ότι θα αντισταθεί σε κάθε ισραηλινή παρουσία νότια του Λιτάνι. Ο βουλευτής της οργάνωσης Χασάν Φαντλάλα τόνισε ότι η μόνη επιλογή είναι η «αντίσταση και η προσήλωση στη γη», προαναγγέλλοντας παρατεταμένο αντάρτικο εναντίον οποιασδήποτε μόνιμης ισραηλινής ζώνης ασφαλείας.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ εξέφρασε έντονη ανησυχία, υπογραμμίζοντας ότι αυτό «είναι το τελευταίο που θα ήθελαν να δουν οι κάτοικοι του νότιου Λιβάνου». Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει πάνω από 1.070 νεκρούς σε όλο τον Λίβανο –μεταξύ αυτών περισσότερα από 120 παιδιά, 80 γυναίκες και 40 διασώστες– και έχουν εκτοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, ενώ συνεχίζονται οι καταστροφές γεφυρών, κατοικιών και συνοριακών χωριών.

Μία Ισραηλινή σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση κοντά στα σύνορα, ενώ δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους σε μάχες στον Λίβανο από την αρχή του πολέμου. Ο Λίβανος, σε μια ένδειξη ρήξης με την Τεχεράνη υπό την πίεση της κρίσης, κήρυξε τον Ιρανό πρεσβευτή persona non grata και του έδωσε προθεσμία έως την Κυριακή να αποχωρήσει, έχοντας ήδη διατάξει την αναχώρηση δεκάδων άλλων Ιρανών, κίνηση που το Ισραήλ χαιρέτισε και η Χεζμπολάχ καταδίκασε.