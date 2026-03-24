Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το Ισραήλ πραγματοποίησαν επίθεση στην περιοχή όπου βρίσκεται το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Καθώς ο αμερικανοσιωνιστής εχθρός συνεχίζει τις εχθροπραξίες του, ένα βλήμα έπληξε το εσωτερικό του περίβολου του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ», ανέφερε ο οργανισμός, διευκρινίζοντας ότι καμιά «υλική ή τεχνική ζημιά, όπως και καμιά ανθρώπινη απώλεια» δεν έχουν αναφερθεί επί του παρόντος.

Αμέσως μετά, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από το Ιράν πως ένα βλήμα έπληξε σήμερα τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ. Σύμφωνα με το Ιράν, τονίζει ο ΔΟΑΕ, δεν υπήρξαν ζημιές στον πυρηνικό σταθμό ούτε τραυματισμοί στο προσωπικό, και οι συνθήκες στο εργοστάσιο είναι κανονικές.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι επανέλαβε την έκκλησή του να επιδειχθεί μέγιστη αυτοσυγκράτηση ώστε να αποτραπούν κίνδυνοι για την πυρηνική ασφάλεια κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.