Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, έπειτα από τρεις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν περιοχές στο νότιο Λίβανο, οι οποίες θεωρούνται προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Κατά το πρακτορείο, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν κοντά στη Ναμπάτια, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κι ένας τραυματίστηκε στην Ααντλού, νότια της Σιδώνας, ενώ ακόμη 2 σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων, επίσης κοντά στη Σιδώνα.