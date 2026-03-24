Έκτακτη σύσκεψη της επιτροπής διαχείρισης κρίσεων COBRA συγκάλεσε στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, με βασικό αντικείμενο τις αυξανόμενες οικονομικές επιπτώσεις από την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνεδρίαση επικεντρώθηκε όχι σε στρατιωτικά ζητήματα, αλλά στις πιέσεις που ήδη καταγράφονται στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, με αιχμή την άνοδο των τιμών ενέργειας, το αυξανόμενο κόστος ζωής και τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν σενάρια για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας, καθώς και η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των ρυθμιστικών αρχών, προκειμένου να περιοριστούν αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών. Παράλληλα, συζητήθηκαν πιθανά μέτρα στήριξης των καταναλωτών και τρόποι διασφάλισης της επάρκειας ενεργειακού εφοδιασμού.

Ωστόσο, δεν ανακοινώθηκαν άμεσα συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με την κυβέρνηση να παραπέμπει σε επερχόμενες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, κορυφαίοι υπουργοί και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των οικονομικών προκλήσεων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης σε διπλωματικό επίπεδο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα εργαλεία» για την προστασία της οικονομίας.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδεικνύεται πλέον σε βασικό παράγοντα αστάθειας για την ευρωπαϊκή οικονομία, με το Ηνωμένο Βασίλειο να προετοιμάζεται για πιθανές νέες πιέσεις στο ενεργειακό κόστος και την αγοραστική δύναμη των πολιτών, σημειώνουν Βρετανοί αναλυτές.