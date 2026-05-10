Ο υπουργός του Πέτερ Μάγιαρ, Ζόλτ Χεγκεντούς τράβηξε πάνω του τα βλέμματα με τον θεαματικό και απελευθερωμένο χορό του στην αίθουσα όπου το κόμμα Tisza της Ουγγαρίας γιόρταζε τα εκλογικά αποτελέσματα, προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο των παρευρισκομένων όσο και του διεθνούς Τύπου.

Και προς μεγάλη χαρά πολλών, επανέλαβε τις πλέον χαρακτηριστικές του κινήσεις και στην πλατεία Κόσουτ Λάγιος.

Ο νεοδιορισμένος υπουργός Υγείας, Ζόλτ Χεγκεντούς, είχε εντυπωσιάσει όχι μόνο τους Ούγγρους πολίτες αλλά και τα ξένα μέσα ενημέρωσης με την εκρηκτική παρουσία και τις κινήσεις του στη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς του κόμματος Tisza.

Ο 56χρονος πολιτικός, ψηλός και λιγνός, ντυμένος με σκούρο πουκάμισο, στεκόταν αρχικά αγκαλιάζοντας στελέχη του κόμματος πάνω στη σκηνή που είχε στηθεί στην πλατεία Μπάτθυανι. Ξαφνικά όμως, έκανε ένα απρόσμενο άλμα, σήκωσε το δεξί του χέρι σαν να κρατούσε μια αόρατη κιθάρα και άρχισε να στριφογυρίζει και να χορεύει με κινήσεις που θα ζήλευαν ακόμη και πολύ νεότεροί του.

The new government of Hungary and Peter Magyar after inauguration.

The “dancing minister” performed his signature moves pic.twitter.com/2KMZLag4Nu — Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) May 9, 2026

Ορκίστηκε ο Μάγιαρ

Η Ουγγαρία γύρισε σελίδα στην πολιτική της ιστορία με την ορκωμοσία του Πέτερ Μάγιαρ ως νέου πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας το τέλος της 16ετούς εποχής του Βίκτορ Όρμπαν. Ο φιλοευρωπαίος κεντροδεξιός ηγέτης ορκίστηκε το Σάββατο σε ατμόσφαιρα πανηγυρισμών στη Βουδαπέστη, έναν μήνα μετά τη συντριπτική νίκη του κόμματός του Tisza στις βουλευτικές εκλογές.

Στην ομιλία του ενώπιον χιλιάδων υποστηρικτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, ο Μάγιαρ κάλεσε τους πολίτες να “περάσουν την πύλη της αλλαγής καθεστώτος” και να γράψουν μαζί του την ουγγρική ιστορία. Περιέγραψε τον δρόμο προς την αλλαγή ως “πολύ μακρύ και συχνά αρκετά ανώμαλο”, αλλά τόνισε ότι οι Ούγγροι μπορούν επιτέλους να χαίρονται. “Σήμερα, κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία στον κόσμο θέλει να είναι λίγο Ούγγρος”, δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός σε ενθουσιώδεις επευφημίες.

Ο 45χρονος Μάγιαρ υποσχέθηκε στο κοινοβούλιο ότι θα ξεκινήσει ένα “νέο κεφάλαιο” στην ιστορία της χώρας, με εντολή όχι μόνο να αλλάξει την κυβέρνηση αλλά και να αλλάξει το σύστημα. Κατήγγειλε την Ουγγαρία υπό τον Όρμπαν ως τη “πιο διεφθαρμένη χώρα” της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει δικαιοσύνη κατά εκείνων που προσπάθησαν να “κλέψουν τα πάντα” ακόμη και τις τελευταίες ώρες. Επανέλαβε τις προηγούμενες εκκλήσεις του σε διορισμένους της εποχής Όρμπαν να παραιτηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, αναφέροντας πρώτο τον πρόεδρο Ταμάς Σούλιοκ.

Πέτερ Μάγιαρ: Η μεταμόρφωση από μέλος της ελίτ του Fidesz σε αντιπολιτευτικό ηγέτη

Η συντριπτική νίκη με 141 έδρες στο κοινοβούλιο των 199 εδρών ήταν εντυπωσιακή για τον Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν ένα μικρά γνωστό πρώην μέλος της ελίτ του Fidesz. Ο Μάγιαρ εμφανίστηκε δημόσια στις αρχές του 2024, αφού στράφηκε εναντίον του κόμματος, αποκαλύπτοντας τα εσωτερικά ενός συστήματος που περιέγραψε ως σάπιο και κατηγορώντας τους αξιωματούχους ότι επέκτειναν την εξουσία και τον πλούτο τους σε βάρος των απλών Ούγγρων. Το νέο κοινοβούλιο σηματοδοτεί την πρώτη φορά από τον εκδημοκρατισμό της χώρας το 1990 που ο Όρμπαν δεν θα καθίσει στη Βουλή.

Ο νέος πρωθυπουργός υποσχέθηκε να οικοδομήσει μια πιο περιεκτική Ουγγαρία, που θα είναι πιο ελεύθερη, ανθρώπινη και ελπιδοφόρα από ό,τι υπό το λαϊκιστικό εθνικιστικό κίνημα του Όρμπαν. “Αυτό που μας ενώνει θα είναι ισχυρότερο από αυτό που μας χωρίζει”, δήλωσε, τονίζοντας ότι η Ουγγαρία θα είναι σπίτι για κάθε Ούγγρο. Δεσμεύτηκε επίσης να αποκαταστήσει τη μακροχρόνια τεταμένη σχέση της Ουγγαρίας με την Ε.Ε. και να συνεργαστεί με την ένωση για να ξεκλειδώσει δισεκατομμύρια σε παγωμένα κονδύλια.

Δεν ήταν τυχαίο ότι η ορκωμοσία έγινε στην Ημέρα της Ευρώπης, η οποία τιμά την πρόταση που οδήγησε στη σημερινή Ε.Ε., όπως σημείωσε η μελλοντική υπουργός Εξωτερικών Anita Orbán. “Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η θέση της Ουγγαρίας είναι στην Ευρώπη”, τόνισε. Συμβολικά, κατά τη διάρκεια της τελετής, το πλήθος ξέσπασε σε επευφημίες όταν η νέα πρόεδρος της Βουλής Άγκνες Φόρστχοφερ ανακοίνωσε ότι η σημαία της Ε.Ε. θα επιστρέψει στο κτίριο, αφού είχε αφαιρεθεί από το Fidesz το 2014.

Το νέο κοινοβούλιο φέρει και σημαντικές αλλαγές στην εκπροσώπηση: περισσότερο από το ένα τέταρτο των βουλευτών θα είναι γυναίκες – ρεκόρ στη μετακομμουνιστική ιστορία της χώρας. Επιπλέον, ο δικηγόρος Βίλμος Κάταϊ-Νέμετ θα γίνει ο πρώτος υπουργός με προβλήματα όρασης, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο των Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων. Στο πλήθος που παρακολουθούσε την τελετή, πολλοί εξέφρασαν ελπίδα για το μέλλον: “Για πρώτη φορά αισθάνομαι ότι είναι καλό να είμαι Ούγγρα”, δήλωσε η 68χρονη δασκάλα Έρζεμπετ Μέντβε.