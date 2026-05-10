Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνέτριψαν στο Game 3 της σειράς τους Λέικερς με 131-108.

Οι Θάντερ αύξησαν έτσι το συνολικό ρεκόρ τους στα φετινά play off στο εντυπωσιακό 7-0. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ατζάι Μίτσελ, ο οποίος άγγιξε το double-double με 24 πόντους, 10 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των Λέικερς, ο Λεμπρόν Τζέιμς προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του όρθια σημειώνοντας 19 πόντους με 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όμως η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή.