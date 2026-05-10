Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αποσύρουν χιλιάδες στρατιώτες από τη Γερμανία και ο Τραμπ ανοίγει δημόσια το σενάριο να τους μεταφέρει στην Πολωνία, προκαλώντας νέες εντάσεις στο ΝΑΤΟ. Η Βαρσοβία εμφανίζεται πρόθυμη να τους υποδεχθεί, την ώρα που το Βερολίνο βλέπει τον αμερικανικό αναπροσανατολισμό ως πλήγμα για την ασφάλειά του.

Την «πόρτα» για μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία στην Πολωνία άνοιξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που το Πεντάγωνο προετοιμάζει την αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από γερμανικές βάσεις μέσα στον επόμενο χρόνο. «Η Πολωνία θα το ήθελε αυτό… έχουμε εξαιρετική σχέση με την Πολωνία και με τον πρόεδρο, τον συμπαθώ πολύ, οπότε είναι πιθανό», δήλωσε σε δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας ότι η αναδιάταξη των δυνάμεων στην Ευρώπη είναι πλέον στο τραπέζι.

Η απόφαση για την απόσυρση των 5.000 στρατιωτών έρχεται ως συνέχεια της σκληρής αντιπαράθεσης του Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για τον πόλεμο στο Ιράν, με τον Λευκό Οίκο να κατηγορεί το Βερολίνο για ανεπαρκή συμβολή στη συλλογική ασφάλεια. Το Πεντάγωνο έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οι περικοπές «θα είναι πολύ μεγαλύτερες από 5.000», σηματοδοτώντας ένα βαθύτερο στρατηγικό «κούνημα του δαχτύλου» προς τη Γερμανία.

Τραμπ, Πολωνία και νέο δόγμα ασφάλειας

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Καρόλ Ναβρότσκι, έσπευσε να δηλώσει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους Αμερικανούς στρατιώτες που θα φύγουν από τη Γερμανία, ακόμη και να πιέσει προσωπικά τον Τραμπ για να μεταφέρει τις δυνάμεις ανατολικά. «Το πολωνο-αμερικανικό σύμφωνο είναι το θεμέλιο της ασφάλειάς μας… η Πολωνία είναι έτοιμη να δεχθεί περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες για να ενισχύσει το ανατολικό μέτωπο του ΝΑΤΟ και την προστασία της Ευρώπης», τόνισε και ο υπουργός Άμυνας και επικεφαλής του συντηρητικού Πολωνικού Λαϊκού Κόμματος, Βουαντισουάφ Κοσινιάκ-Καμύς.

Πιο επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποιώντας ότι η Βαρσοβία «δεν πρέπει να κλέβει στρατεύματα από συμμάχους», δείχνοντας την ανησυχία ότι η ενίσχυση της Πολωνίας δεν μπορεί να γίνει με τίμημα τη συνολική συνοχή της Συμμαχίας. Οι δηλώσεις Τουσκ φωτίζουν το ρήγμα ανάμεσα στον ενθουσιασμό για περισσότερη αμερικανική παρουσία στα ανατολικά και τον φόβο ότι αυτό μπορεί να αποδυναμώσει κρίσιμα σημεία του ΝΑΤΟ στη Δυτική Ευρώπη.

Τραμπ και γερμανική ασφάλεια στο μικροσκόπιο

Η Γερμανία βλέπει την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων ως σοβαρό πλήγμα στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική ασφαλείας της, ιδίως σε μια περίοδο που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πόλεμο στο Ιράν και τη ρωσική απειλή. Η μετακίνηση δυνάμεων προς την Πολωνία, εάν τελικά ο Τραμπ την υλοποιήσει, θα ενίσχυε θεαματικά την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα θα άφηνε πιο «γυμνή» τη δυτική καρδιά της Ευρώπης, αναγκάζοντας το Βερολίνο να επανεξετάσει τον ρόλο και τις αμυντικές του δαπάνες.

Την ίδια ώρα, η κίνηση αυτή θα επιβεβαίωνε την τάση του Λευκού Οίκου να ανταμείβει τους «πιστούς» συμμάχους και να πιέζει ανοιχτά όσους θεωρεί ότι δεν κάνουν «το μερίδιό τους» στην ασφάλεια της Συμμαχίας. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα του Τραμπ είναι σαφές: η γεωγραφία των αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη δεν είναι δεδομένη και μπορεί να αλλάξει από τη μια ημέρα στην άλλη, με πολιτικά –όχι μόνο στρατιωτικά– κριτήρια.