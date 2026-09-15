Ρόμα και Ίντερ βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας και ετοιμάζονται για μια μεγάλη αναμέτρηση το προσεχές Σάββατο στο Ολίμπικο, με στόχο να διεκδικήσουν – έστω και προσωρινά – την πρωτοπορία στη Serie A. Πρόκειται για δύο ομάδες με αμερικανική ιδιοκτησία αλλά εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και πορεία: η σταθερότητα του Γκασπερίνι απέναντι στην απροβλεψιμότητα του Κίου, με καμία από τις δύο πλευρές να φαίνεται διατεθειμένη να συμβιβαστεί με ισοπαλία.

Πάνω από όλους παρακολουθεί η Κόμο, η οποία την προηγούμενη αγωνιστική επιβλήθηκε άνετα της Πάρμα, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την ποιότητά της. Η Ρόμα δυσκολεύτηκε περισσότερο απέναντι σε μια Τορίνο που στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε μεγαλύτερη τόλμη, εκμεταλλευόμενη ένα αμυντικό λάθος που βοήθησε τους Ντιμπάλα και Μάλεν να σκοράρουν.

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετώπισε αμυντικά και η Ίντερ κόντρα στην Ουντινέζε, με τον Κίου να βλέπει την ομάδα του να περνάει δύσκολο ξεκίνημα. Οι Κάρλος Αουγκούστο και Μπαρέλα ήταν αυτοί που «διόρθωσαν» την κατάσταση με δύο καθοριστικές ενέργειες, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανατροπή που ολοκλήρωσαν οι Τουράμ, Πίο Εσπόζιτο και Μπόνι. Το Σάββατο αναμένεται στη Ρόμα και ο Λαουτάρο, συμπληρώνοντας μια τετράδα επιθετικών που, όπως σημειώνεται, δεν έχει αντίστοιχή της στην Ευρώπη, κάτι που κάνει τον Γκασπερίνι, με τους δικούς του Ντιμπάλα και Μάλεν, εξίσου ικανοποιημένο.