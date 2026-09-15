Η βαριά ήττα στο Ρέτζο Εμίλια λειτούργησε ως «ξύπνημα» για τη Γιουβέντους. Στην Κοντινάσα επικρατεί δυσαρέσκεια, όχι μόνο για το αποτέλεσμα αλλά και για τον τρόπο που εξελίχθηκε ο αγώνας, χωρίς πάθος, με ατομικά λάθη.

Οι πολλοί τραυματισμοί δεν μπορούν να δικαιολογήσουν όλα τα προβλήματα, αφού τα χειρότερα λάθη ήρθαν από πιο έμπειρους παίκτες: ο Μπρεμέρ δυσκολεύτηκε στον πρώτο του αγώνα ως αρχηγός μετά την αποχώρηση Λοκατέλι, ο Καλούλου φάνηκε αγνώριστος σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο Λουκούμι – που αποκτήθηκε ειδικά για την ικανότητά του στις αναπτύξεις – δυσκολεύτηκε τόσο πολύ που αντικαταστάθηκε ήδη στο ημίχρονο. Στη μεσαία γραμμή το παιχνίδι ήταν προβλέψιμο, με τον Ζεγκρόβα να είναι ο μόνος που έδειξε κάποια ποιότητα, όταν πια το ματς είχε χαθεί. Ο Κολό Μουανί δεν πείθει, ενώ ο Βόλτεμαντε δείχνει διάθεση αλλά όχι στη σωστή κατεύθυνση.

Ο Σπαλέτι ζήτησε από την ομάδα να ξαναβρεί ενθουσιασμό, τόλμη και διάθεση για ρίσκο. Ο διευθύνων σύμβουλος Τζοβάνι Καρνεβάλι δήλωσε ότι δεν είναι στη φιλοσοφία του να αλλάζει προπονητή, τόνισε όμως πως η ήττα πρέπει να αποτελέσει μάθημα, δήλωση που αφήνει υπονοούμενα πίεσης, παρότι ο Σπαλέτι έχει συμβόλαιο έως το 2028. Παράλληλα, ενισχύεται στην πόλη το ρεύμα όσων θα ήθελαν επιστροφή του Αντόνιο Κόντε, ο οποίος παραμένει ελεύθερος, παρακολουθεί από κοντά τα πράγματα και φέρεται να σκέφτεται ακόμη και σενάριο εθνικής ομάδας, αλλά θα έκανε εξαίρεση για τη Γιουβέντους αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Αριθμητικά, η μέση βαθμολογική απόδοση του Σπαλέτι από τον περασμένο Νοέμβριο είναι χαμηλότερη από συναδέλφους του όπως οι Κίβου, Φάμπρεγκας και Γκασπερίνι. Η ομάδα βρίσκεται ήδη 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή μετά από μόλις τρεις αγωνιστικές, παρά τη μεγάλη επένδυση στο καλοκαιρινό μετεγγραφικό (περίπου 100 εκατ. ευρώ, με αγορές όπως οι Λουκούμι, Κολό Μουανί και Αλαϊμπέγκοβιτς, ο τελευταίος πιθανώς όχι επιθυμία του ίδιου του προπονητή).

Η Γιουβέντους στρέφεται τώρα προς το Γιουρόπα Λιγκ, με αγώνα την Πέμπτη στο Άλιαντς Στέντιουμ απέναντι στη Νάιμεγκεν, και αμέσως μετά ακολουθεί δύσκολο τεστ κόντρα στην Αταλάντα του Σάρι.