Η Παρί Σεν Ζερμέν αντάμειψε τον Λουίς Ενρίκε για τις επιτυχίες του, επεκτείνοντας το συμβόλαιό του έως το 2030 εκτοξεύοντας τις αποδοχές του. Ο Ισπανός τεχνικός, του οποίου η προηγούμενη συμφωνία ολοκληρωνόταν το 2027, λάμβανε σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ 12 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Με τους νέους όρους θα εισπράττει 20 εκατ. ετησίως, εξασφαλίζοντας αύξηση οκτώ εκατομμυρίων. Έτσι, ο Ενρίκε ανεβαίνει στην τρίτη θέση της παγκόσμιας λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών. Πάνω από εκείνον βρίσκονται ο Σιμόνε Ιντσάγκι της Αλ Χιλάλ, με 25,8 εκατ. ευρώ, και ο Ντιέγκο Σιμεόνε, με ετήσιες απολαβές 23,4 εκατ. ευρώ, ενώ ξεπέρασε τον Μικέλ Αρτέτα, που λαμβάνει 17 εκατ.