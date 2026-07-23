Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγής σελίδας για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκίρα, ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει επαφές με τη Ρίβερ Πλέιτ για τον Αργεντινό αριστερό μπακ.

Ο Σκίρα ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο Χ πως οι δύο σύλλογοι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τον 27χρονο αμυντικό, ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Ορτέγκα έχει συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η περίπτωση του Αργεντινού παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη Ρίβερ Πλέιτ, η οποία εξετάζει την επιστροφή του ποδοσφαιριστή στην πατρίδα του.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Ορτέγκα το καλοκαίρι του 2023 από τη Βελέζ Σάρσφιλντ, επενδύοντας περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Από την άφιξή του στον Πειραιά, ο Αργεντινός έχει εξελιχθεί σε βασική επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Συνολικά έχει καταγράψει 107 συμμετοχές με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό ένα γκολ και οκτώ ασίστ, αποτελώντας έναν από τους σταθερούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ τα τελευταία δύο χρόνια.