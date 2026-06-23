Η αρχή έγινε με την Αργεντινή, η οποία με ηγέτη για ακόμη μία φορά τον Λιονέλ Μέσι επικράτησε 2-0 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκ άουτ. Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, φτάνοντας τα 18 σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και μένοντας μόνος στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Το εισιτήριο για την επόμενη φάση σφράγισε και η Γαλλία, η οποία ξεπέρασε με 3-0 το εμπόδιο του Ιράκ σε μια αναμέτρηση που διακόπηκε για σχεδόν δύο ώρες εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας. Πρωταγωνιστής ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ με δύο τέρματα, ενώ δίχτυα βρήκε και ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Με τα γκολ του, ο σταρ των «τρικολόρ» έφτασε τα 16 σε Παγκόσμια Κύπελλα, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της βραδιάς, η Νορβηγία επικράτησε με 3-2 της Σενεγάλης και εξασφάλισε την πρόκριση στους «32». Ο Πέντερσεν άνοιξε το σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα (43’), ενώ ο Χάαλαντ ανέβασε τον δείκτη στο 2-0 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου (48’). Ο Σαρ μείωσε άμεσα για τους Αφρικανούς (53’), όμως ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι βρήκε ξανά δίχτυα στο 58’, δίνοντας «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του. Το μόνο που κατάφερε η Σενεγάλη ήταν να διαμορφώσει το τελικό 3-2 με δεύτερο προσωπικό γκολ του Σαρ στις καθυστερήσεις.

Στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, η Αλγερία βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Ιορδανία, η οποία προηγήθηκε στο 36ο λεπτό με τον Ρασντάν. Ωστόσο, οι Αλγερινοί αντέδρασαν στο δεύτερο μέρος και με δύο τέρματα που προήλθαν από εκτελέσεις κόρνερ, αρχικά με τον Μπενμπουαλί στο 69’ και στη συνέχεια με τον Γκουίρι στο 82’, έφτασαν στην ανατροπή και πανηγύρισαν τη νίκη με 2-1.