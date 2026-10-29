Στη σύλληψη τριών ανδρών, οι οποίοι φέρονται να ευθύνονται για τη δολιοφθορά που προκάλεσε τη φονική έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα, με τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς, προχώρησαν οι Αρχές. Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής.

Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν Αλβανό, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών. Μάλιστα, φέρονται να είχαν εμπλακεί σε πρόσθετες παράνομες ενέργειες την ημέρα της τραγωδίας, σε περιοχές που εκτείνονται από την Ομόνοια έως τον Άγιο Ιωάννη στον Νέο Κόσμο.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη των τριών ανδρών

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισε η εξέταση υλικού από δεκάδες κάμερες ασφαλείας. Οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατάφεραν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των υπόπτων, διαπιστώνοντας ότι είχαν εισέλθει στο κτίριο της οδού Λυσικράτους περίπου πεντέμισι ώρες πριν σημειωθεί η καταστροφική έκρηξη.

Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι οι τρεις άνδρες φέρονται να επιχείρησαν να αφαιρέσουν χάλκινες σωληνώσεις από την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μπήκαν στο ισόγειο κλιμακοστάσιο και προσπάθησαν να αποσπάσουν τον χαλκοσωλήνα που συνδεόταν με τον μετρητή παροχής.

Η ενέργεια αυτή εκτιμάται ότι προκάλεσε σοβαρή βλάβη στο δίκτυο, επιτρέποντας τη διαφυγή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η διαρροή αερίου και ο πιθανός μηχανισμός της έκρηξης

Το κλιμακοστάσιο αποτελούσε έναν περιορισμένο χώρο, χωρίς παράθυρα και με ανεπαρκή δυνατότητα εξαερισμού. Υπό αυτές τις συνθήκες, το αέριο που διέφυγε από τον κατεστραμμένο σωλήνα άρχισε να συγκεντρώνεται στο εσωτερικό του κτιρίου και να μετακινείται προς τους ανώτερους ορόφους.

Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή των ερευνητών, σημαντική ποσότητα φυσικού αερίου συσσωρεύτηκε στον δεύτερο όροφο, όπου κατοικούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η γυναίκα, η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των θυμάτων, να ενεργοποίησε κάποιον ηλεκτρικό διακόπτη όταν ξύπνησε το πρωί. Ο σπινθήρας που ενδέχεται να δημιουργήθηκε θεωρείται πιθανή αιτία ανάφλεξης του αερίου και εκδήλωσης της ισχυρότατης έκρηξης.

Η διαρροή, ωστόσο, δεν φαίνεται να περιορίστηκε στον δεύτερο όροφο. Το φυσικό αέριο είχε πιθανότατα εξαπλωθεί και σε άλλα σημεία του κτιρίου, γεγονός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, συνέβαλε στην έκταση της καταστροφής και στην κατάρρευσή του.

Από την τραγωδία έχασαν τη ζωή τους το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο, καθώς και τέσσερις τουρίστες, δύο ζευγάρια που είχαν νοικιάσει κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.

Τι αποκάλυψαν οι κάμερες για τη φονική έκρηξη

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας κατά τη στιγμή του συμβάντος.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η ανάλυση του οπτικού υλικού δείχνει ότι η έκρηξη εκδηλώθηκε σχεδόν συγχρόνως στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι το φυσικό αέριο είχε διασκορπιστεί σε διαφορετικά επίπεδα του κτιρίου πριν από την ανάφλεξη.

Το κρίσιμο εύρημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια της καταστροφής έδωσε η εργαστηριακή εξέταση των υπολειμμάτων της εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ ανέκτησαν τον μετρητή και πραγματοποίησαν αναπαράσταση της αρχικής διάταξης, αξιοποιώντας φωτογραφικό υλικό που απεικόνιζε την εγκατάσταση πριν από την έκρηξη.

Παράλληλα, το κατεστραμμένο τμήμα της σωλήνωσης μεταφέρθηκε στο εργαστήριο μεταλλογνωσίας του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκειμένου να εξακριβωθεί ο τρόπος με τον οποίο είχε υποστεί τη θραύση.

Η τεχνική εξέταση κατέδειξε ότι ο σωλήνας δεν έσπασε εξαιτίας της έκρηξης, αλλά είχε προηγουμένως υποστεί μηχανική καταπόνηση λόγω ισχυρού εφελκυσμού. Με άλλα λόγια, τα ευρήματα παραπέμπουν σε βίαιο τράβηγμα της σωλήνωσης, συμβατό με απόπειρα αποκόλλησής της.

Στο συγκεκριμένο σημείο τοποθετείται, σύμφωνα με τους ειδικούς, η έναρξη της διαρροής που οδήγησε στην τραγωδία.

Οι πεντέμισι ώρες που αποδείχθηκαν καθοριστικές

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το διάστημα που μεσολάβησε από την παρουσία των υπόπτων στο κτίριο μέχρι την έκρηξη ήταν αρκετό ώστε να διαφύγει και να συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα φυσικού αερίου.

Η απουσία επαρκούς αερισμού στο κλιμακοστάσιο, σε συνδυασμό με τη σταδιακή εξάπλωση του αερίου στους υπόλοιπους χώρους, δημιούργησε τις συνθήκες για την εκδήλωση της καταστροφικής έκρηξης.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις κάμερες ασφαλείας, την αυτοψία και τις εργαστηριακές αναλύσεις αποτέλεσαν τη βάση της έρευνας που οδήγησε στη σύλληψη των τριών φερόμενων ως υπαιτίων της τραγωδίας.