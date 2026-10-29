Βορειοκορεάτες εργάτες στέλνονται να εργαστούν σε εργοστάσια στην αγροτική και βιομηχανική καρδιά της ρωσικής επικράτειας, σύμφωνα με έρευνα που ρίχνει φως στη βαθύτερη οικονομική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας. Η έκθεση του ιδρύματος διεθνούς δικαίου Global Rights Compliance (GRC), με έδρα τη Χάγη, επικαλείται ρωσικά εταιρικά αρχεία, διαφημίσεις στο διαδίκτυο και υλικό από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η οργάνωση χρησιμοποίησε γεωεντοπισμό και metadata για την επαλήθευση των εγγράφων.



Οι δεσμοί των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με την Πιονγιάνγκ να προμηθεύει όπλα και στρατεύματα έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων, καυσίμων και άλλων ανταλλαγμάτων, ενώ οι Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν υπέγραψαν σύμφωνο στρατηγικής εταιρικής σχέσης τον Ιούνιο του 2024.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ανταλλάσσουν έγγραφα κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της νέας εταιρικής σχέσης στην Πιονγιάνγκ της Βόρειας Κορέας, 19 Ιουνίου 2024

Το GRC αναφέρει ότι η διοχέτευση εργατικού δυναμικού αποφέρει σημαντικά έσοδα στην Πιονγιάνγκ, παραβιάζοντας τις κυρώσεις του ΟΗΕ.



«Τα ευρήματά μας έδειξαν ότι η εργασία βοηθά στην εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ρωσίας», δήλωσε η Λάρα Στρένγκγουεϊς, επικεφαλής του τομέα επιχειρήσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του GRC.



«Η εργασία τους στηρίζει τη ρωσική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ τα έσοδα χρηματοδοτούν το στρατιωτικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας».

Η έρευνα εντόπισε δίκτυο μεσιτείας υπό τον επιχειρηματία Βλαντίμιρ Σοκολόφ. Στην αρχειοθετημένη ιστοσελίδα KNDR.su, διαφημίζονταν ομάδες 50-100 Βορειοκορεατών εργατών που υπόσχονταν 12 ώρες εργασίας την ημέρα, 28 ημέρες το μήνα, σημειώνοντας πως «δεν αργούν, δεν λείπουν από την εργασία, δεν πίνουν και δεν τσακώνονται».

A Russian network of brokers sponsored by Pyongyang has taken North Koreans to work in Russia in exploitative conditions and in violation of U.N. sanctions, some at factories that turn out items Moscow uses in the Ukraine war, a rights group says. https://t.co/FvUn6U5Otx — NBC News (@NBCNews) October 29, 2026

Παράλληλα, διαβεβαίωναν τους εργοδότες ότι δεν πρόκειται να δραπετεύσουν λόγω του ελέγχου των εγγράφων από την πρεσβεία και των «σοβαρών συνεπειών» στην πατρίδα τους σε περίπτωση αθέτησης συμβολαίων.

Χαρακτηριστική είναι η αξιολόγηση πελάτη στη ρωσική πλατφόρμα Yandex: «Η απόδοση και η παραγωγικότητα της εργασίας τους αποδείχθηκαν πολύ υψηλές. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την άψογη πειθαρχία τους. Σας ευχαριστώ!».



Το GRC σημειώνει ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε φοιτητικές βίζες για να αποκρύψει τις αναπτύξεις εργαζομένων.

Global Rights Compliance said that North Korea reaps funds from the operation, taking much of the wages earned by its workers who are sent to Russia and made to stay under threat of retribution. https://t.co/9DKcwXvRsG — The Moscow Times (@MoscowTimes) October 29, 2026

Ο Ρουσλάν Ζούκοφ, στέλεχος του δικτύου, ισχυρίστηκε αρχικά ότι οι νεοσύλλεκτοι σπουδάζουν εξ αποστάσεως ενώ εργάζονται, αν και αργότερα δήλωσε ότι επρόκειτο απλώς για φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τους Financial Times.

Παρά τις αρνήσεις της πλευράς Ζούκοφ περί παραβίασης της νομοθεσίας, διεθνείς εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η Ρωσία φιλοξενούσε μεταξύ 15.000 και 30.000 Βορειοκορεάτες εργάτες στα τέλη του περασμένου έτους.



Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν μόλις το 10-25% των μισθών τους, με τα υπόλοιπα να κατευθύνονται στο καθεστώς της Πιονγιάνγκ.



Παρ’ όλα αυτά, οι τοποθετήσεις στο εξωτερικό θεωρούνται περιζήτητες, καθώς η ποιότητα ζωής εκτός χώρας είναι «σημαντικά καλύτερη από τη ζωή που θα μπορούσαν ρεαλιστικά να περιμένουν στη Βόρεια Κορέα», σύμφωνα με τον ειδικό Αντρέι Λάνκοφ του Πανεπιστημίου Κούκμιν στη Σεούλ.