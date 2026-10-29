Πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030, καθώς η μαγνητική τομογραφία που έκανε έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού.

Τα χαμόγελα επέστρεψαν στους «ασπρόμαυρους» μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και η προσοχή όλων έχει στραφεί, πλέον, στα δύο τελευταία παιχνίδια πριν τη διακοπή του Νοεμβρίου.

Ο «δικέφαλος του βορρά» θα υποδεχθεί την Κυριακή (1/11) τον Αστέρα Τρίπολης και μία εβδομάδα μετά, στις 8 Νοεμβρίου, θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, με τον Αλέσιο Λίσι να μην έχει, κατά πάσα πιθανότητα, στη διάθεσή του τον Μιχαηλίδη.

Η μαγνητική έδειξε ότι ο διεθνής κεντρικός έχει υποστεί θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται συνεχώς, με τη συμμετοχή του στο ματς με τους «ερυθρόλευκους» στο Καραϊσκάκη να είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Από εκεί και πέρα, ο Δημήτρης Πέλκας έκανε θεραπεία την Πέμπτη (29/10) και θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ενώ το ατομικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Τομ Λουσέ.