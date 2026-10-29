Ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζεται να τραγουδήσει ένα νέο κομμάτι του Νίκου Καρβέλα, σε μια συνεργασία που έρχεται σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη κοινή δισκογραφική τους δουλειά. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ στη συνέχεια σχεδιάζει να παρουσιάσει έναν ολοκληρωμένο δίσκο με δέκα κομμάτια.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση απασχολεί τη δημοσιότητα, με τις οικονομικές διαφωνίες και το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων να έχουν προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τη μακρόχρονη συνεργασία τους.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Λευτέρης Πανταζής επιβεβαίωσε ότι το νέο τραγούδι βρίσκεται καθ’ οδόν, διευκρινίζοντας πως θα αποτελέσει την πρώτη γεύση από την επόμενη δισκογραφική του δουλειά.

«Έρχεται τώρα ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Κάνουμε με τον Νίκο τον Καρβέλα καινούργιο τραγούδι δικό του. Αυτό είναι προπομπός και μετά έρχεται κανονικός δίσκος με 10 τραγούδια», είπε.

Η νέα συνεργασία και ο δίσκος με τα δέκα τραγούδια

Η σχέση των δύο καλλιτεχνών δεν ξεκινά τώρα. Όπως υπενθύμισε ο Λευτέρης Πανταζής, έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν σε τρεις δίσκους, ενώ αναφέρθηκε και στη δική του συνεργασία με την Άννα Βίσση.

Ερωτηθείς για τη νέα μουσική συνάντηση με τον Νίκο Καρβέλα, ο τραγουδιστής ανέφερε:

«Έχουμε ξανασυνεργαστεί, έχουμε κάνει μαζί τρεις δίσκους. Έχω κάνει συνεργασία και με την Άννα».

Το πρώτο τραγούδι θα κυκλοφορήσει σύντομα, αλλά ο σχεδιασμός του Λευτέρη Πανταζή περιλαμβάνει και ένα μεγαλύτερο άλμπουμ, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν διαφορετικοί δημιουργοί. Μεταξύ αυτών ανέφερε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, τον Ηλία Φιλίππου και τον Φοίβο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και δεύτερο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα.

«Ένα τραγούδι θα πω τώρα και μετά ετοιμάζω τον κανονικό δίσκο με διάφορους συνθέτες. Θα ‘ναι Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, θα ‘ναι Φοίβος, μπορεί να ‘ναι και Καρβέλας κι άλλο τραγούδι, θα δούμε», δήλωσε.