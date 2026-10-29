Στις Βρυξέλλες αναμένεται να ταξιδέψει τον Δεκέμβριο ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, προκειμένου να προχωρήσει στην επίσημη υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Νέου Δελχί και Βρυξελλών επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν δύο δεκαετίες. Παρότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, εκκρεμεί ακόμη η επίσημη υπογραφή της.

«Ο πρωθυπουργός Μόντι θα έρθει τον Δεκέμβριο για να υπογράψει την εμπορική συμφωνία», ανέφερε ο Αντόνιο Κόστα, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μόντρεαλ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής Καναδά – Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή, η άφιξη του Ινδού πρωθυπουργού στη βελγική πρωτεύουσα προγραμματίζεται για τις ημέρες που θα προηγηθούν της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, στις 17 Δεκεμβρίου.