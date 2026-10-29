Στην αρχή νόμιζε πως το τρένο είχε σταματήσει εξαιτίας κάποιας βλάβης. Λίγες στιγμές αργότερα, βρέθηκε να εκσφενδονίζεται από το κάθισμά του, ενώ έξω από τα παράθυρα εκτυλισσόταν μια τραγωδία με δεκάδες νεκρούς. Ο 46χρονος Σεμπαστιάν Ερέρο, ένας από τους επιζώντες του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία, περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 69 νεκρούς.

Ο Ερέρο ταξίδευε το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη, με συρμό της ιδιωτικής εταιρείας Iryo. Όταν το τρένο ακινητοποιήθηκε, υπέθεσε ότι είχε πέσει κάποιο εναέριο καλώδιο ηλεκτροδότησης, ένα πρόβλημα που, όπως λέει, εμφανίζεται όλο και συχνότερα στο ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η σκέψη του ήταν ότι θα καθυστερούσε να φτάσει στον προορισμό του. Δεν πρόλαβε όμως να συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε.

Ένα τρένο της κρατικής Renfe προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του συρμού του, με αποτέλεσμα τα τρία τελευταία βαγόνια να εκτροχιαστούν και να κατρακυλήσουν σε υπερυψωμένο ανάχωμα.

Η δύναμη της σύγκρουσης εκσφενδόνισε τον 46χρονο από τη θέση του και τον έριξε με το πρόσωπο πάνω στο απέναντι κάθισμα.

«Έβλεπα βαγόνια σαν να είχαν εκραγεί»

Ο Ερέρο κατάφερε να βγει από το τρένο μαζί με άλλους επιβάτες. Κατέβηκαν με δυσκολία το ανάχωμα και πέρασαν έναν φράχτη για να φτάσουν σε ένα χωράφι.

Μόνο όταν γύρισε το κεφάλι του και κοίταξε πίσω κατάλαβε το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής.

«Το σκηνικό ήταν ολέθριο. Έβλεπες βαγόνια να έχουν καεί ολοσχερώς, σαν να είχαν εκραγεί. Έβλεπες ανθρώπους να βγαίνουν σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ άλλοι άρχισαν να ανασύρουν τις σορούς των νεκρών και να τις τοποθετούν ακριβώς δίπλα στο σημείο όπου βρισκόμασταν», περιέγραψε στο Reuters.

Ο ίδιος αισθάνεται πως «ξαναγεννήθηκε». Το γεγονός ότι βρισκόταν σε βαγόνι στο μπροστινό μέρος του τρένου αποδείχθηκε καθοριστικό για την επιβίωσή του.

Ακόμη κι εκεί, ωστόσο, η πρόσκρουση προκάλεσε τραυματισμούς, με επιβάτες να υφίστανται κατάγματα στα χέρια και στη μύτη.

Η προηγούμενη τραγωδία και ο φόβος που έγινε πραγματικότητα

Το δυστύχημα σημειώθηκε μόλις εννέα μήνες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία του Ιανουαρίου, κοντά στην πόλη Ανταμούθ, στην ίδια γραμμή και με εμπλοκή των ίδιων εταιρειών.

Εκείνο το δυστύχημα, επίσης με δεκάδες νεκρούς, είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ισπανία για την ασφάλεια και τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη.

Ο Ερέρο θυμάται ότι μετά την τραγωδία του Ιανουαρίου πολλοί τον ρωτούσαν αν εξακολουθούσε να αισθάνεται ασφαλής όταν ταξίδευε με τρένο.

«Θυμάμαι όταν συνέβη το δυστύχημα στο Ανταμούθ, διότι πέρασα ενάμιση μήνα να σκέφτομαι πολλά πράγματα», είπε.

Ωστόσο, για ανθρώπους όπως εκείνος, που χρειάζεται να μετακινούνται τακτικά μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης, οι εναλλακτικές είναι περιορισμένες.

Όπως εξήγησε, οι δρόμοι δεν βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση, τα καύσιμα είναι ακριβά και τα αεροπορικά ταξίδια δεν αποτελούν ρεαλιστική επιλογή.

«Για πολλούς από εμάς που πρέπει να πηγαίνουμε από τη Σεβίλλη στη Μαδρίτη και των οποίων οι ζωές εξαρτώνται από αυτό, δεν βλέπουμε καμία άλλη λύση», ανέφερε.

«Είναι αδιανόητο ότι θα μπορούσε να συμβεί ξανά»

Πέρα από τον φόβο και την ανακούφιση που επέζησε, ο 46χρονος δηλώνει οργισμένος.

«Έχει έρθει πλέον η ώρα όσοι ευθύνονται να αναλάβουν τις ευθύνες τους», τόνισε.

«Δεν γνωρίζω αν αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσουν τα δικαστήρια, οι πολιτικοί ή ο ίδιος ο ισπανικός λαός. Αυτό που είναι σαφές, όμως, είναι ότι είναι απαράδεκτο να συμβαίνει κάτι τέτοιο και αδιανόητο το ότι θα μπορούσε να συμβεί ξανά», κατέληξε.