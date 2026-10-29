Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιβατών που επέζησαν από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης των δύο τρένων, τις κραυγές των τραυματιών και τις προσπάθειες απεγκλωβισμού μέσα από τα διαλυμένα βαγόνια. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και μια ελληνική οικογένεια, η μητέρα με τους δύο γιους της, που είχαν ταξιδέψει στη χώρα για τουρισμό.

Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας και έσπευσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες εξακολουθούν να είναι σοκαρισμένοι από τις εικόνες που αντίκρισαν. Επιβάτες περιγράφουν πώς εκτινάχθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ καθίσματα καταστράφηκαν και άνθρωποι προσπαθούσαν να βγουν από τα βαγόνια με τραύματα και αίματα στο πρόσωπο και στα άκρα.

«Νιώσαμε ένα απότομο φρενάρισμα, αλλά ήταν θέμα δευτερολέπτων, γιατί αμέσως εκτιναχθήκαμε όλοι προς τα εμπρός», περιγράφει ένας από τους επιβάτες. Όπως αναφέρει, τραυματίστηκε στο αριστερό μέρος του κεφαλιού, ενώ άλλοι συνεπιβάτες έπεσαν πάνω στα μπροστινά καθίσματα.

«Μέρος των καθισμάτων είχε καταστραφεί, άνθρωποι ούρλιαζαν, αυτό ήταν κυρίως που μου έχει αποτυπωθεί περισσότερο. Και ο κόσμος έβγαινε όπως μπορούσε, αίματα στα πρόσωπα, στα μπράτσα, στα χέρια», προσθέτει, περιγράφοντας τις εικόνες που αντίκρισε αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι και η περιγραφή για το τρίτο βαγόνι της υπερταχείας AVE, στο οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο επιβάτη, μια ράγα το διαπέρασε από κάτω προς τα πάνω.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες μετά τη σύγκρουση των τρένων

Οι επιζώντες περιγράφουν σκηνές χάους, με επιβάτες να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν και να βοηθήσουν όσους είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Τα δύο πίσω βαγόνια υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές, με έναν αυτόπτη μάρτυρα να παρομοιάζει την εικόνα τους με χαρτί που σκίζεται.

«Τα δύο πίσω βαγόνια έγιναν σαν χαρτί. Είναι σαν να σκίζεις χαρτί, είναι συγκλονιστικό. Κάποιος, βλέποντας αυτό, τρομάζει περισσότερο, γιατί σκέφτεται “θα μπορούσα να ήμουν εγώ εκεί”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Άλλοι επιβάτες θυμούνται τη στιγμή της πρόσκρουσης και όσα ακολούθησαν, όταν η σύγκρουση μετέτρεψε τα βαγόνια σε ένα σκηνικό καταστροφής. «Ξαφνικά νιώσαμε ένα χτύπημα από πίσω κι από εκείνη τη στιγμή επικράτησε το απόλυτο χάος. Από τη σύγκρουση εκσφενδονίστηκα και χτύπησα σε όλο μου το σώμα», περιγράφει ένας από τους επιζώντες.

«Νιώσαμε μία τρομακτική σύγκρουση. Οι άνθρωποι εκτοξεύονταν στον αέρα, τα καθίσματα πετάγονταν παντού. Όταν το τρένο ακινητοποιήθηκε, ακούγονταν κραυγές και βογγητά», λένε άλλοι επιβάτες.

Οι έρευνες και η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ συγγενείς και η ισπανική κοινωνία αναμένουν απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος και την απόδοση ευθυνών.

Η τραγωδία αναζωπυρώνει, παράλληλα, τη συζήτηση για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ισπανία, καθώς έρχεται μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στο Αδαμούθ, όπου η σύγκρουση και ο εκτροχιασμός δύο τρένων είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 46 ανθρώπους, σύμφωνα με το κείμενο των αρχικών αναφορών.

Ελληνική οικογένεια ανάμεσα στους τραυματίες

Ανάμεσα στους επιβάτες που τραυματίστηκαν στη σύγκρουση βρίσκεται μια ελληνική οικογένεια, αποτελούμενη από τη μητέρα και τους δύο γιους της. Οι τρεις τους είχαν επισκεφθεί την Ισπανία για τουρισμό και βρίσκονταν στην υπερταχεία AVE τη στιγμή του δυστυχήματος.

Ο 21χρονος γιος περιέγραψε στο MEGA ότι εκείνος και η μητέρα του βρίσκονταν όρθιοι στον χώρο του καφέ, όταν σημειώθηκε η πρόσκρουση. Η δύναμη της σύγκρουσης τους έριξε τον έναν πάνω στον άλλον, ενώ ο αδελφός του χτύπησε μετωπικά.

«Στην υπερταχεία την AVE, αυτή η οποία κουτούλησε στο αργό τρένο. Ήμασταν όρθιοι στο καφέ με τη μητέρα μου και η πρόσκρουση μας βρήκε όρθιους, πέσαμε όλοι ο ένας πάνω στον άλλον, ο αδερφός μου χτύπησε μπροστά μετωπικά», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, μετά την έξοδό τους από το τρένο παρέμειναν για λίγο στο σημείο, καθώς υπήρχαν άλλοι επιβάτες με πολύ σοβαρότερα τραύματα. Στη συνέχεια, κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για ιατρική αξιολόγηση.

«Πήγαμε στην Ούρδα σε ένα αυτοσχέδιο ιατρικό κέντρο από όπου μας βοήθησαν όλοι οι άνθρωποι, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση και ανακατένειμαν τα περιστατικά, μας πήγαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο όπου μας έκαναν νευρολογική και ακτινολογική αξιολόγηση», δήλωσε.

Η οικογένεια παραμένει καταπονημένη από την εμπειρία, με τον 21χρονο να περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται: «Είμαστε κουρασμένοι, σοκαρισμένοι, τραυματισμένοι από την εμπειρία».