Για τη μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ μίλησε για πρώτη φορά ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι BC, Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός ήταν διατεθειμένος να συζητήσει για την πώλησή του.

Ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησαν πολύ το ευρωπαϊκό μπάσκετ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τον Τεξανό γκαρντ να επιθυμεί την αποχώρησή του από τους «ερυθρόλευκους», όπως και έγινε τελικά μετά τη συμφωνία των δύο ομάδων.

Μια μεταγραφή στην οποία αναφέρθηκε ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι BC μιλώντας στους EuroInsiders, τονίζοντας πως η ομάδα του είχε ενημερωθεί ότι ο Γουόκαπ ήθελε να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες.

«Ενημερωθήκαμε ότι ο Τόμας δεν θα συνέχιζε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, και ο ίδιος είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμούσε να παραμείνει στην ομάδα. Δεν γνωρίζω με ακρίβεια τη σειρά με την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα, αλλά η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι ο Τόμας δεν θα συνέχιζε στον Ολυμπιακό και ότι ο Ολυμπιακός ήταν διατεθειμένος να συζητήσει το ενδεχόμενο της μεταγραφής του», είπε αρχικά ο Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα και συνέχισε.

«Ο Τσάβι τον ήθελε και, ουσιαστικά, όλα ήταν πολύ απλά. Στη συνέχεια, η κατάσταση περιπλέχθηκε, για να απλοποιηθεί ξανά. Τελικά, η συμφωνία ολοκληρώθηκε».