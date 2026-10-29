Σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις και τη λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών αναμένονται την Παρασκευή (30/10) στην Ιταλία, καθώς συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν προκηρύξει γενικές απεργίες, με αιχμή την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Το συνδικάτο Unione Sindacale di Base καλεί τους εργαζομένους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, ενώ προγραμματίζονται συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, με κεντρικό σημείο αναφοράς μια μεγάλη συγκέντρωση στη Ρώμη.

Παράλληλα, φοιτητές ετοιμάζονται να επιστρέψουν στους δρόμους των μεγαλύτερων ιταλικών πόλεων, ενισχύοντας το κύμα διαμαρτυρίας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς τα Cobas, Adl, Clap και Sial έχουν επίσης προκηρύξει γενική απεργία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εξαιρώντας ωστόσο τις μεταφορές από τη δική τους κινητοποίηση.

Ποια μέσα μεταφοράς επηρεάζονται

Οι μεγαλύτερες αναταράξεις αναμένονται στις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές, με τους ταξιδιώτες να καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των εταιρειών για πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των απεργιακών κινητοποιήσεων:

Τρένα: Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν τα δρομολόγια από τις 21:00 της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου έως τις 20:59 της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν τα δρομολόγια από τις 21:00 της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου έως τις 20:59 της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου. Αεροπορικές μεταφορές: Η απεργία έχει προγραμματιστεί για ολόκληρη την Παρασκευή, με ενδεχόμενες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Η απεργία έχει προγραμματιστεί για ολόκληρη την Παρασκευή, με ενδεχόμενες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Αστικές συγκοινωνίες: Οι επιπτώσεις θα διαφέρουν ανάλογα με την πόλη και τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Οι επιπτώσεις θα διαφέρουν ανάλογα με την πόλη και τη συμμετοχή των εργαζομένων. Ταξί: Αναμένονται προβλήματα στην εξυπηρέτηση επιβατών καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής.

Αναμένονται προβλήματα στην εξυπηρέτηση επιβατών καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής. Αυτοκινητόδρομοι: Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων προβλέπεται να ξεκινήσουν από το βράδυ της Πέμπτης.

Η έκταση των προβλημάτων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή στην απεργία και τις υπηρεσίες που θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

Κινητοποιήσεις σε περισσότερα από 100 λιμάνια σε όλο τον κόσμο

Ξεχωριστή διάσταση αποκτούν οι κινητοποιήσεις στα λιμάνια, καθώς λιμενεργάτες από διαφορετικές χώρες έχουν προγραμματίσει κοινή δράση κατά της μεταφοράς όπλων, των πολιτικών επανεξοπλισμού και της στρατιωτικοποίησης των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν εργαζόμενοι από περισσότερα από 100 λιμάνια, σε 17 χώρες και τέσσερις ηπείρους.

Στον συντονισμό συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το USB στην Ιταλία, η γαλλική CGT, καθώς και συνδικαλιστικές οργανώσεις από την Ελλάδα, την Τουρκία, το Μαρόκο και τη Χώρα των Βάσκων.

Στην Ιταλία, κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε μεγάλα λιμάνια, όπως η Γένοβα, το Λιβόρνο, η Τεργέστη, η Τσιβιταβέκια, η Ανκόνα, η Ραβέννα και η Τζόια Τάουρο.

Οι συμμετέχοντες ζητούν να σταματήσει η αξιοποίηση των λιμανιών για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού και εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών.

Στο επίκεντρο η ακρίβεια και οι μισθοί

Βασικό αίτημα των ιταλικών συνδικάτων αποτελεί η ενίσχυση των εισοδημάτων, καθώς, όπως υποστηρίζουν, η αύξηση του κόστους ζωής καθιστά ολοένα δυσκολότερη την κάλυψη των καθημερινών αναγκών.

Το USB ζητά αυξήσεις μισθών που θα ανταποκρίνονται στον πληθωρισμό και επαναφορά της λεγόμενης «scala mobile», ενός μηχανισμού αυτόματης αναπροσαρμογής των αποδοχών ανάλογα με την αύξηση των τιμών, ο οποίος εφαρμοζόταν στο παρελθόν στην Ιταλία.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης η μείωση του κόστους βασικών αγαθών, των λογαριασμών κοινής ωφέλειας και των ενοικίων, καθώς και η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

Αντιδράσεις για τις στρατιωτικές δαπάνες

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στρέφουν τα πυρά τους και κατά των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων της ιταλικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το USB, υπερβολικά μεγάλοι πόροι κατευθύνονται στις στρατιωτικές δαπάνες, την ώρα που η χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας, της εκπαίδευσης και άλλων βασικών υπηρεσιών παραμένει ανεπαρκής.

Οι απεργίες της Παρασκευής αναμένεται να αποτελέσουν ακόμη μία δοκιμασία για την ιταλική κυβέρνηση, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας των μεταφορών και των δημόσιων υπηρεσιών όσο και στη διαχείριση των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί σε ολόκληρη τη χώρα.