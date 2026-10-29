Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και τη Λιβύη έστειλε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί συμφωνίες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ εξαπέλυσε αιχμές για τις κινήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε στην παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι η ελληνική πλευρά έθεσε το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου στο ανώτατο διεθνές επίπεδο.

«Η Ελλάδα και η διεθνής κοινότητα δεν κάνουν αποδεκτή καμία συμφωνία που αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτό ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ο Πρωθυπουργός, μέσα στην έδρα του ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη», δήλωσε.

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τη γεωγραφία και την κοινή λογική»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατέστησε απολύτως σαφείς τις ελληνικές θέσεις στους διεθνείς εταίρους και συμμάχους.

«Το μήνυμα ήταν σαφές: το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, τη γεωγραφία και την κοινή λογική. Οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας γνωρίζουν πλέον απολύτως ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηβασιλείου, Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ακτές που να δικαιολογούν την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ τους με τον τρόπο που προβλέπει το συγκεκριμένο μνημόνιο.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, τον χάρτη που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στο Συμβούλιο Ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο αγνοεί την επήρεια ελληνικών νησιών, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάσος και η Κάρπαθος.

Αιχμές για την Άγκυρα: «Η ΑΟΖ δεν είναι ανατολίτικο παζάρι»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις προσπάθειες της Τουρκίας να προσεγγίσει την Αίγυπτο για την υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

«Η γεωγραφία είναι πολύ αυστηρή επιστήμη. Η οριοθέτηση ΑΟΖ γίνεται μόνο με βάση το Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ανατολίτικο παζάρι», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διπλωματικές επαφές Αθήνας και Καΐρου, επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και Αίγυπτος ξεκινούν συζητήσεις για την επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας μερικής οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, χειρίζεται το ζήτημα με μεθοδικότητα.

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την ελληνική θέση ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν δημιουργεί νόμιμα δικαιώματα εις βάρος τρίτων κρατών.

«Δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και αφορά μόνο την Τουρκία και τη Λιβύη», υπογράμμισε.

Αντιπαρέβαλε το συγκεκριμένο μνημόνιο με τις συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που έχει συνάψει η Ελλάδα με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και με τις αντίστοιχες συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως υποστήριξε, οι συμφωνίες αυτές εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο και τυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: «Η άδεια θα εκδοθεί αποκλειστικά από τις ελληνικές Αρχές»

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο κ. Χατζηβασιλείου διαβεβαίωσε ότι ο σχεδιασμός συνεχίζεται κανονικά.

Διευκρίνισε ότι, μόλις ολοκληρωθούν τα τεχνικά ζητήματα και οι εμπλεκόμενες εταιρείες δηλώσουν έτοιμες, θα εκδοθεί η σχετική άδεια για την υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι η άδεια θα εκδοθεί αποκλειστικά από τις ελληνικές Αρχές, υπογραμμίζοντας την αρμοδιότητα της Ελλάδας στις σχετικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η τοποθέτηση του υφυπουργού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τόσο το τουρκολιβυκό μνημόνιο όσο και η πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης αποτελούν σημαντικά ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής και ενεργειακής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο.