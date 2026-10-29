Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ρωσικό βομβαρδισμό με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου, ενώ οι εκρήξεις προκάλεσαν υλικές καταστροφές και εστίες φωτιάς σε διαφορετικά σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπως γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, η επίθεση εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για έναν νεκρό.

Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε ότι πυραυλικό πλήγμα έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην ανατολική πλευρά του Δνείπερου, με συνέπεια να εκδηλωθεί φωτιά.

Kyiv is under a ballistic missile attack right now, with air raid sirens sounding across the city. People are rushing to metro stations to take shelter. Photo: Sho Kyiv https://t.co/D92gqsrMm2 — KyivPost (@KyivPost) October 29, 2026

Παράλληλα, σε κοντινή περιοχή, θραύσματα που κατέπεσαν προκάλεσαν φθορές σε κτίριο και πυρκαγιά, την οποία οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν.

Kyiv – first glimpse of shops destroyed by Russia’s ballistic missiles. All day today has just reemphasised we all know, yet some governments, like my own, don’t have the guts to confirm. #RussiaIsATerroristState https://t.co/6oIBIn2kfe — Tim White (@TWMCLtd) October 29, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφεραν ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσας.