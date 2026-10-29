Η Δήμητρα Ματσούκα αποκάλυψε πώς περνά τον χρόνο της στην παραλία, όταν βρίσκει την ευκαιρία να απολαύσει τη θάλασσα. Όπως είπε στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» του ΣΚΑΪ, συνήθως πηγαίνει με τον σύζυγό της, Πέτρο Κόκκαλη, όταν εκείνος έχει χρόνο, διαφορετικά έχει για παρέα τον σκύλο της, τον Σπύρο.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου και, στη διάρκεια της συζήτησης, δέχθηκε ερωτήσεις για τις συνήθειές της δίπλα στη θάλασσα.

Όταν ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος τη ρώτησε αν ακούει μουσική ή παίρνει κάποιο βιβλίο μαζί της, η Δήμητρα Ματσούκα απάντησε ότι δεν έχει τέτοιες συνήθειες.

«Δεν ακούω μουσική στην παραλία. Δεν κάνω τίποτα», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της το περνά κολυμπώντας και παίζοντας με τον Σπύρο.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στις επανειλημμένες ερωτήσεις που δέχεται για τις επισκέψεις της στη θάλασσα. Η ίδια σχολίασε με χιούμορ ότι το θέμα επανέρχεται συχνά στις συζητήσεις με δημοσιογράφους, αναφέροντας και τον Γιώργο Λιάγκα.

«Αυτό με τη θάλασσα κάτι γίνεται με τους δημοσιογράφους. Με ρωτάει κι ο Λιάγκας, νιώθω σαν τη τσιπούρα πια», είπε η Δήμητρα Ματσούκα.