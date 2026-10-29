Μυστηριώδη επίθεση δέχτηκε ένας 16χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν δύο άγνωστοι φέρονται να τον ξυλοκόπησαν, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητό τους.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου, κοντά στο γήπεδο χωριού της περιοχής.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο ανήλικος βρισκόταν κοντά στο γήπεδο, όταν τον πλησίασαν δύο άνδρες, τους οποίους, όπως αναφέρεται, δεν γνώριζε. Οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το αυτοκίνητό τους, πιθανότατα λόγω μηχανικής βλάβης.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, οι δύο άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν στον 16χρονο και να τον χτύπησαν.

Την καταγγελία στις Αρχές υπέβαλε η μητέρα του ανηλίκου, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να έχει καταγράψει το περιστατικό.