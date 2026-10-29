Την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην παρατεταμένη ενεργειακή κρίση υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων.

Ο Έλληνας υπουργός πρότεινε την αξιοποίηση της ρήτρας διαφυγής, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να χρηματοδοτούν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, εντός του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ελληνική πρωτοβουλία βασίζεται στα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στα οποία αποτυπώθηκε η ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής απάντησης.

«Καθήκον μας είναι να μετατρέψουμε τις αποφάσεις σε πράξη»

Κατά τη δημόσια παρέμβασή του, ο Σταύρος Παπασταύρου περιέγραψε με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

«Αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή και ίσως τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση που έχουμε βιώσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επικαλέστηκε μάλιστα τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οποία η παρούσα κατάσταση απαιτεί επειγόντως συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση, με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κράτους-μέλους και διαφυλάσσοντας την ενιαία αγορά.

«Καθήκον μας τώρα είναι να μετατρέψουμε την απόφαση των ηγετών των κρατών μας σε πράξη», τόνισε.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής και ζήτησε να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αυτή για τη χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής στήριξης.

Ελληνική πρόταση για κοινή συνεδρίαση με ECOFIN και Eurogroup

Η Ελλάδα εισηγήθηκε επίσης τη διοργάνωση κοινής συνάντησης των υπουργών Ενέργειας με τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, στο πλαίσιο του ECOFIN και του Eurogroup.

Στόχος της πρότασης είναι να εξεταστούν συντονισμένα οι διαθέσιμες δημοσιονομικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση της κρίσης, χωρίς παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων.

Την ελληνική πρωτοβουλία υποστήριξαν η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Ρουμανία.

«Θα πρότεινα να πραγματοποιήσουμε μια κοινή συνεδρίαση με το ECOFIN και το Eurogroup και να εξετάσουμε πώς μπορούμε, στο πλαίσιο των κανόνων της Ε.Ε., να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου.

Επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα και διαφανείς χρεώσεις

Σημαντικό μέρος της παρέμβασης του Έλληνα υπουργού αφορούσε την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού και τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων.

Η Ελλάδα εξέφρασε τη στήριξή της στις έγκαιρες επενδύσεις σε σύγχρονα και έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη μεγαλύτερη διαφάνεια των χρεώσεων δικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός αναφέρθηκε στην αξιοποίηση χρονικών και γεωγραφικών σημάτων τιμολόγησης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να διατηρούν περιθώρια ευελιξίας.

«Δεν υπάρχει μία ενιαία λύση κατάλληλη για όλους και οι κανόνες της Ε.Ε. πρέπει να διατηρούν επαρκή ευελιξία για τα κράτη μέλη και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές», σημείωσε.

Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου και η απεξάρτηση από τη Ρωσία

Στο πεδίο της ενεργειακής ασφάλειας, ο Σταύρος Παπασταύρου ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.

Όπως επισήμανε, πρόκειται για μια εναλλακτική οδό εφοδιασμού της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη σταδιακή και πλήρη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων και διατήρησης της παραγωγικής ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας των διυλιστηρίων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ενεργειακή πολιτική πρέπει να συνδυάζει την ασφάλεια εφοδιασμού με την οικονομική ανθεκτικότητα και την προστασία της κοινωνικής συνοχής.

Στο τραπέζι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), το οποίο χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο υπουργός ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την πρόοδο που, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, έχει σημειωθεί στην υλοποίηση του έργου, καθώς και για τα επόμενα βήματα.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας Meridiam.

Το έργο αποσκοπεί στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας και στη μεγαλύτερη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων της περιοχής.

Τριμερής συνάντηση με Κύπρο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Σταύρος Παπασταύρου είχε διμερείς συναντήσεις με τον Γάλλο υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας, Ρολάν Λεσκίρ, καθώς και με τον Ιρλανδό υπουργό Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Ντάρα Ο’Μπράιεν, ο οποίος προήδρευσε της συνεδρίασης.

Πραγματοποιήθηκε επίσης τριμερής συνάντηση με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανό, και τον Ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν.

Στο επίκεντρο της τριμερούς βρέθηκε η πορεία του Great Sea Interconnector και η σημασία του για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Τέλος, αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2030, ο κ. Παπασταύρου ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στην ενεργειακή ασφάλεια, τη στρατηγική αυτονομία, τον εξηλεκτρισμό και την ευελιξία των δικτύων, με παράλληλη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και του προσιτού κόστους ενέργειας.