Από τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ στη Νέα Υόρκη μέχρι τα στούντιο ηχογράφησης του Λος Άντζελες, η Ντακότα Τζόνσον και ο Μασίν Γκαν Κέλι φαίνεται πως έχουν βρει αρκετούς τρόπους να περνούν χρόνο μαζί. Και παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως ότι είναι ζευγάρι, οι ολοένα συχνότερες εμφανίσεις τους και οι αποκαλύψεις ανθρώπων από το περιβάλλον τους έχουν μετατρέψει το φημολογούμενο ειδύλλιο σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα του Χόλιγουντ.

Η πιο πρόσφατη συνάντησή τους έγινε το βράδυ της Τρίτης, όταν η ηθοποιός επισκέφθηκε το στούντιο του μουσικού για δείπνο. Έφτασε περίπου στις 9 το βράδυ και αποχώρησε γύρω στα μεσάνυχτα, περνώντας σχεδόν τρεις ώρες στον χώρο.

Η επίσκεψη αυτή ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά από ραντεβού που έχουν καταγράψει τις τελευταίες εβδομάδες οι φωτογραφικοί φακοί. Μάλιστα, πηγή από το περιβάλλον της Τζόνσον δήλωσε στο PEOPLE ότι η ηθοποιός είναι χαρούμενη με τον χρόνο που περνά μαζί του και πως ανάμεσά τους υπάρχει έντονη χημεία.

Η πρώτη κίνηση της Ντακότα και το διαμέρισμα που τους παραχώρησε η Τέιλορ Σουίφτ

Η ιστορία τους φαίνεται πως απέκτησε ρομαντική τροπή τον Ιούλιο, στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι. Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίζονταν ήδη από τον κοινωνικό τους κύκλο, όμως εκείνο το βράδυ ήρθαν ουσιαστικά πιο κοντά.

Και υπάρχει μια λεπτομέρεια που ανατρέπει κάπως την εικόνα του τολμηρού ροκ σταρ: η Ντακότα ήταν εκείνη που φέρεται να έκανε την πρώτη κίνηση.

Τον Σεπτέμβριο, οι δυο τους τράβηξαν την προσοχή όταν εμφανίστηκαν στο διαμέρισμα της Σουίφτ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Us Weekly, η Τζόνσον είχε επικοινωνήσει με τη φίλη της ζητώντας έναν διακριτικό χώρο για να συναντηθούν. Η Σουίφτ, που έλειπε εκείνη την ώρα, φέρεται να τους παραχώρησε το σπίτι της.

Η συνάντηση δεν περιορίστηκε εκεί. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι δύο τους πήγαν στη συνέχεια στο ξενοδοχείο της ηθοποιού και αργότερα βγήκαν για φαγητό στο εστιατόριο Estela.

Τα καθημερινά FaceTime, το ταξίδι στο Μιλάνο και το ιδιαίτερο χιούμορ τους

Στις 25 Σεπτεμβρίου, πηγή του Us Weekly υποστήριξε ότι η σχέση τους είχε προχωρήσει γρήγορα, αποκαλύπτοντας πως μιλούσαν και επικοινωνούσαν μέσω FaceTime καθημερινά για περίπου έναν μήνα.

Η ίδια πηγή περιέγραψε την Τζόνσον ως ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με τον μουσικό, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Κόλσον Μπέικερ.

Ένα ακόμη στοιχείο που ενίσχυσε τις φήμες ήταν η παρουσία της ηθοποιού στο Μιλάνο, στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν ο MGK συμμετείχε στην επίδειξη Vogue World. Tο ταξίδι της για να τον υποστηρίξει θεωρήθηκε από ανθρώπους του περιβάλλοντός τους ένδειξη ότι η γνωριμία τους είχε αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία.

Δεν είναι, όμως, μόνο η έλξη που φέρεται να τους ενώνει. Πηγή του PEOPLE αποκάλυψε ότι οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται ένα ιδιαίτερο, στεγνό και σκοτεινό χιούμορ, στοιχείο που τους έχει φέρει ακόμη πιο κοντά.

Από το στούντιο στο Chateau Marmont – Και το χαμόγελο που κατέγραψαν οι παπαράτσι

Οι κοινές εμφανίσεις τους έγιναν ακόμη πιο συχνές τον Οκτώβριο. Στις 14 του μήνα, η Τζόνσον και ο MGK εθεάθησαν στο Say Yes, ένα μπαρ του Λος Άντζελες με ατμόσφαιρα που παραπέμπει στο παλιό Χόλιγουντ.

Dakota Johnson and MGK at Say Yes in LA 🎥@deuxmoi https://t.co/CoyXlVogN8 — deuxmoi (@deuxmoiworld) October 15, 2026

Λίγες ημέρες αργότερα, οι κάμερες του TMZ τούς κατέγραψαν να φεύγουν μαζί από στούντιο ηχογράφησης. Ο μουσικός ολοκλήρωσε πρώτα ένα τηλεφώνημα και στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα του σπορ αυτοκινήτου του για να επιβιβαστεί η Ντακότα, πριν αναχωρήσουν μαζί.

Στις 23 Οκτωβρίου, οι δυο τους πέρασαν χρόνο μαζί από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Φωτογραφήθηκαν να αποχωρούν από στούντιο ηχογράφησης και αργότερα από το διάσημο ξενοδοχείο Chateau Marmont, περίπου στις 11:30 τη νύχτα.

Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε το TMZ, ο μουσικός εμφανίζεται με ένα πλατύ χαμόγελο μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ η ηθοποιός είχε επιλέξει ένα μακρύ μαύρο παλτό, γκρι πουλόβερ και τζιν.

«Εκείνος είναι ντροπαλός μαζί της» – Τι λένε οι άνθρωποι του περιβάλλοντός τους

Παρά τη δημόσια εικόνα του, ο MGK φέρεται να εμφανίζει μια διαφορετική πλευρά του χαρακτήρα του όταν βρίσκεται κοντά στην Τζόνσον.

Όπως αναφέρει το ELLE, ο μουσικός είναι αρκετά ντροπαλός μαζί της, παρότι του αρέσει πολύ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ηθοποιός ήταν ήδη θαυμάστρια της μουσικής του και τον έβρισκε γοητευτικό.

Άνθρωπος από το περιβάλλον του μουσικού δήλωσε ότι οι δύο καλλιτέχνες βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των ραντεβού, χωρίς να έχουν αποφασίσει να δώσουν επίσημο χαρακτήρα στη σχέση τους.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχουν βγει και σε ραντεβού που δεν έγιναν ποτέ γνωστά, επειδή δεν υπήρχαν φωτογράφοι για να τα καταγράψουν.

Νέα πηγή, αυτή τη φορά από το περιβάλλον της Ντακότα, επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι οι συναντήσεις συνεχίζονται και πως η ηθοποιός επισκέπτεται τον MGK στο στούντιο όσο εκείνος δουλεύει πάνω στη μουσική του.

«Είναι χαρούμενη και απολαμβάνει να περνά χρόνο μαζί του. Υπάρχει μεγάλη χημεία μεταξύ τους», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι προς το παρόν αυτή η γνωριμία κάνει την Τζόνσον ευτυχισμένη.

Τι λέει η Μέγκαν Φοξ και γιατί η Ντακότα δεν θέλει να απαντά στις φήμες

Η νέα γνωριμία του MGK έχει αναπόφευκτα στρέψει το ενδιαφέρον και στην πρώην σύντροφό του, Μέγκαν Φοξ, με την οποία απέκτησε την κόρη τους, Σάγκα Μπλέιντ.

Η Φοξ δεν ενοχλείται από τη φημολογούμενη σχέση του πρώην συντρόφου της. Οι δύο γονείς φέρονται πλέον να επικοινωνούν κυρίως για ζητήματα που αφορούν την ανατροφή της κόρης τους.

Η Ντακότα, από την πλευρά της, έχει πίσω της μια πολυετή σχέση με τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, η οποία ολοκληρώθηκε το 2025. Στη συνέχεια συνδέθηκε ερωτικά με τον μουσικό Role Model, με τη σχέση τους να έχει λήξει πριν από τον περασμένο Αύγουστο.

Όσο για την ίδια, δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση να μπει στη διαδικασία δημόσιας επιβεβαίωσης ή διάψευσης της προσωπικής της ζωής.

Σε συνέντευξή της στη Vogue τον Σεπτέμβριο, είχε εξηγήσει ότι ακόμη κι όταν βγαίνει για φαγητό με τον μάνατζερ ή τον δικηγόρο της, μπορεί να κυκλοφορήσουν δημοσιεύματα που την παρουσιάζουν να συνοδεύεται από κάποιον «μυστηριώδη άνδρα».

«Οι άνθρωποι θα πιστέψουν ό,τι θέλουν να πιστέψουν και δεν έχω την ενέργεια να το πολεμήσω», είχε δηλώσει.