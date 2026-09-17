Η Ντακότα Τζόνσον και ο πρώην σύντροφος της Μέγκαν Φόξ, Μασίν Γκαν Κέλι, φαίνεται πως περνούν αρκετό χρόνο μαζί τους τελευταίους μήνες, κρατώντας τη μεταξύ τους σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο PEOPLE, ο 36χρονος μουσικός και η επίσης 36χρονη ηθοποιός «έχουν βρεθεί αρκετές φορές και βλέπονται διακριτικά εδώ και μήνες». Οι δυο τους γνωρίζονταν ήδη, όμως φέρεται να ήρθαν πιο κοντά στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη.

Dakota Johnson and MGK Are ‘Spending Time Together’ Months After They ‘Hit It Off’ at Taylor Swift and Travis Kelce’s Wedding (Exclusive Source) https://t.co/dV6RSlVZjr — People (@people) September 16, 2026

Από φιλία σε κάτι περισσότερο

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η σχέση τους ξεκίνησε ως φιλία, με τους δύο καλλιτέχνες να ανταλλάσσουν συχνά μηνύματα. Σταδιακά άρχισαν να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «είναι ενθουσιασμένοι ο ένας με τον άλλον».

Ο Μασίν Γκαν Κέλι, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Κόλσον Μπέικερ, φέρεται να έχει εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από την διάσημη ηθοποιό, την οποία έχει χαρακτηρίσει στους φίλους του «καταπληκτική». Ωστόσο, οι δυο τους δεν έχουν δώσει ακόμη επίσημη ταμπέλα στη σχέση τους και, όπως αναφέρει η πηγή, απλώς αφήνουν τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά. Δεύτερη πηγή ανέφερε πως οι δυο τους «βγαίνουν εδώ και λίγο καιρό», αλλά προς το παρόν η κατάσταση μεταξύ τους παραμένει χαλαρή.

Οι φήμες για πιθανό ειδύλλιο ενισχύθηκαν όταν οι δύο τους φωτογραφήθηκαν μαζί στη Νέα Υόρκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Η ηθοποιός και ο μουσικός εθεάθησαν να φτάνουν μαζί στο διαμέρισμα της Τέιλορ Σουίφτ και στη συνέχεια να επιστρέφουν σε ξενοδοχείο.

Η Ντακότα Τζόνσον είχε πρόσφατα σχέση με τον μουσικό Role Model, με πηγή να επιβεβαιώνει τον Αύγουστο ότι η σχέση τους είχε ολοκληρωθεί «εδώ και αρκετό καιρό».

Πριν από αυτό, η ηθοποιός είχε μια πολυετή, με διαλείμματα, σχέση με τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, από το 2017 έως το 2025.

Από την πλευρά του, ο Μασίν Γκαν Κέλι είχε μια πολυτάραχη σχέση με τη Μέγκαν Φοξ. Οι δυο τους, που είχαν αρραβωνιαστεί στο παρελθόν, πλέον έχουν επικεντρωθεί στην ανατροφή της κόρης τους, Saga Blade, η οποία είναι 17 μηνών.

Ο Μασίν Γκαν Κέλι ολοκλήρωσε πρόσφατα την περιοδεία «The Lost Americana Tour», ενώ η Ντακότα Τζόνσον ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Verity» της Κολίν Χούβερ, μαζί με την Αν Χάθαγουεϊ και τον Τζος Χάρτνετ.