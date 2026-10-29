«Δεν σε χωρίζει μια διαφορά μικρή ή μεγάλη», είπε η Ζήνα Κουτσελίνη αναφερόμενη στη Φαίη Σκορδά, αποκαλύπτοντας πως, παρά τις διαφωνίες που έχουν μεσολαβήσει μεταξύ τους, η αγάπη παραμένει. Η παρουσιάστρια του Star μίλησε για τη σχέση τους με αφορμή τη μετακόμιση της οικοδέσποινας του ΑΝΤ1 στο νέο της σπίτι και της έστειλε δημόσια τις ευχές της.

Η Ζήνα Κουτσελίνη δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις εντάσεις του παρελθόντος, διευκρινίζοντας ότι οι δύο γυναίκες έχουν διαφωνήσει τόσο μπροστά στο κοινό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει την εκτίμηση που εξακολουθεί να έχει για τη Φαίη Σκορδά.

«Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που διαφωνήσαμε δημόσια, διαφωνήσαμε προσωπικά αλλά η αγάπη μένει. Αλλά της εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή της γιατί της αξίζει, όπως και στην Ελένη (Μενεγάκη) οι ανθρώπινες σχέσεις μένουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν σε χωρίζει μια διαφορά μικρή ή μεγάλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μετακόμιση της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Την ίδια ώρα, η Φαίη Σκορδά προετοιμάζεται για τη μετακόμισή της στο νέο σπίτι, όπου θα εγκατασταθεί μαζί με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Η παρουσιάστρια έχει μοιραστεί με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες, δίνοντας μια μικρή εικόνα από την αλλαγή που ετοιμάζεται να κάνει στην καθημερινότητά της.

Η εξέλιξη αυτή στάθηκε η αφορμή για τη δημόσια αναφορά της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία επέλεξε να μιλήσει για τη μεταξύ τους σχέση και να ευχηθεί στη Φαίη Σκορδά να έχει ό,τι καλύτερο στη νέα περίοδο της ζωής της.