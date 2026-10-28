Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026 ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ο καταξιωμένος ηθοποιός παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και την ομάδα της, αποκαλύπτοντας ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τη νέα του τηλεοπτική δουλειά.

Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής αναφέρθηκε αρχικά στον ιδιαίτερο ρόλο που ενσαρκώνει στη νέα σειρά του Alpha με τίτλο «Κενά Μνήμης», όπου υποδύεται έναν άνδρα που έρχεται αντιμέτωπος με το πρώτο στάδιο της νόσου Αλτσχάιμερ.

«Πέρα από την ενδελεχή ενημέρωση που έπρεπε να έχω, η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η προσέγγιση του χαρακτήρα. Έπρεπε να καταλάβω σε βάθος τι σημαίνει Αλτσχάιμερ. Δεν είναι μια γραφική κατάσταση του τύπου “α, ξεχνάει ο παππούς”, όπως κάποιοι νομίζουν και γελούν, αλλά μια εξαιρετικά επικίνδυνη ασθένεια. Η πιο μεγάλη μου πρόκληση, την οποία και θα δείτε στην οθόνη, ήταν να καταφέρω να αποδώσω το χαρακτηριστικό βλέμμα του ανθρώπου που αρχίζει να χάνει τη μνήμη του», εξομολογήθηκε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Συνεχίζοντας την περιγραφή του ήρωά του, ο ηθοποιός στάθηκε στο τραγικό υπόβαθρο της ιστορίας αλλά και στην ανατρεπτική εξέλιξη της πλοκής: «Είναι πραγματικά οδυνηρό όταν συνειδητοποιείς ότι ο δικός σου άνθρωπος αρχίζει να ξεχνάει και σύντομα θα σβήσει κάθε του ανάμνηση. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, βλέποντας το τέλος να πλησιάζει, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Πριν χάσει τελείως τη μνήμη του, επιλέγει να αποδώσει δικαιοσύνη σε μια ανεξοφλητη υπόθεση του παρελθόντος και ξεκινά μια σειρά δολοφονιών, αφαιρώντας τη ζωή από περίπου δέκα ανθρώπους».