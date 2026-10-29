Μια σοκαριστική υπόθεση ανθρωποκτονίας συγκλονίζει την Καλιφόρνια, όπου ένας 34χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον άνδρα που φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τη σύζυγό του, μπροστά στα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας.

Το έγκλημα σημειώθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Άναχαϊμ, στην κομητεία Όραντζ, όταν ο Ισμαέλ Πινενταλόπεζ φέρεται να επέστρεψε νωρίτερα από την εργασία του και να βρήκε τον 28χρονο Νίκολας Γκαρσία με τα εσώρουχά του στο κρεβάτι μαζί με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της κομητείας Όραντζ, ο 34χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον Γκαρσία με σουγιά, καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα μέσα στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού.

Ο 28χρονος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.

Τα παιδιά βρίσκονταν στο ίδιο κρεβάτι την ώρα της επίθεσης

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, στο κρεβάτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ένα κορίτσι μόλις δύο ετών και ένα αγόρι τεσσάρων ετών.

Όπως αναφέρει η New York Post, η σύζυγος του κατηγορουμένου και τα παιδιά δεν τραυματίστηκαν σωματικά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Όραντζ, Τοντ Σπίτζερ, καταδίκασε τη βίαιη πράξη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι τα δύο μικρά παιδιά έγιναν μάρτυρες του περιστατικού.

«Η βία δεν είναι ποτέ η απάντηση και είναι πραγματικά οδυνηρό το γεγονός ότι αυτά τα μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να δουν τον πατέρα τους να διαπράττει μια τόσο φρικτή πράξη βίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι», δήλωσε.

Αντιμετωπίζει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης

Ο Ισμαέλ Πινενταλόπεζ συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε βαθμό κακουργήματος, με επιβαρυντική περίσταση τη χρήση φονικού όπλου.

Ο 34χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Εφόσον κριθεί ένοχος για το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, η ποινή του μπορεί να κυμανθεί από 26 χρόνια κάθειρξης έως και ισόβια, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές.

Παρόμοια υπόθεση με θύμα γυναίκα στο Λος Άντζελες

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε ένα ακόμη περιστατικό θανατηφόρας ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφηκε στην Καλιφόρνια μέσα στο 2026.

Τον Ιανουάριο, ο πρώην πυροσβέστης του Γκλέντεϊλ, Άντριου Χιμένεθ, κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, Μάιρα Λόπεζ Χιμένεθ, με τσεκούρι στο σπίτι τους στο Νορθ Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με όσα είχε υποστηρίξει ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, Χοσέ Ρομέρο, οι ερευνητές είχαν εντοπίσει ένα προσωπικό ημερολόγιο της γυναίκας, το οποίο φέρεται να είχε διαβάσει ο σύζυγός της λίγο πριν από τη δολοφονία και το οποίο, κατά τον συνήγορο, περιείχε στοιχεία για εξωσυζυγική σχέση.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής γραμμής και δεν συνιστούν επιβεβαιωμένο κίνητρο της ανθρωποκτονίας.

Ο Χιμένεθ αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία σε βαθμό κακουργήματος, με επιβαρυντική περίσταση τη χρήση τσεκουριού. Εφόσον καταδικαστεί, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή από 26 χρόνια έως και ισόβια κάθειρξη.