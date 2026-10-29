Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε ερώτηση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και την επιλογή του να μην επισκεφθεί το Κάνσας, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, με τις κάμερες να καταγράφουν την οργισμένη αντίδραση του Τραμπ. Αντί να περιοριστεί σε μια απάντηση για τον προεκλογικό του σχεδιασμό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στράφηκε προσωπικά εναντίον του δημοσιογράφου, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ενδεχόμενος λόγος της απουσίας του από το Κάνσας θα μπορούσε να είναι κάποιο πρόβλημα υγείας.

«Εσύ είσαι άρρωστος! Στρώσου λίγο, είσαι αηδιαστικός, φαίνεσαι εντελώς χάλια! Για ποιον δουλεύεις;», του είπε σε υψηλούς τόνους.

Η ένταση συνεχίστηκε όταν ο δημοσιογράφος γνωστοποίησε ότι εργάζεται για το Reuters. Ο Τραμπ έβαλε τότε στο στόχαστρο και το ειδησεογραφικό πρακτορείο, δηλώνοντας ότι «το Reuters είναι απαίσιο», προτού επανέλθει με νέα προσωπική επίθεση: «Δείτε αυτόν τον άνθρωπο, είναι εντελώς αγύμναστος».

WATCH: Trump to a reporter: You are sick. You are a sick guy. Reuters is terrible. Look at this guy. He is out of shape. You are disgusting! Put yourself in shape. You look like hell. https://t.co/IzQjHh0Ssz — Clash Report (@clashreport) October 29, 2026

Τι απάντησε για την απουσία του από το Κάνσας

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να εξηγήσει γιατί δεν είχε συμπεριλάβει το Κάνσας στις προγραμματισμένες προεκλογικές εμφανίσεις του, απορρίπτοντας τη σύνδεση της απόφασής του με την υγεία του.

Όπως υποστήριξε, η επιλογή του σχετίζεται με την πορεία της προεκλογικής του δραστηριότητας και όχι με κάποια αδυναμία να πραγματοποιήσει το ταξίδι.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι δεν μεταβαίνει στην πολιτεία «επειδή τα πάω πολύ καλά. Θα κάνω μια τηλεοπτική προεκλογική εκδήλωση. Αύριο θα πάω στη Φλόριντα. Αφού έχω κάνει -πόσες;- 28 [ενν. συγκεντρώσεις]; Μου λέει: “Ποιος είναι ο λόγος, κύριε, που δεν θα πάτε στο Κάνσας;” Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος; Δεν νιώθω ότι πρέπει να πάω στο Κάνσας».

Η λεκτική επίθεση στον δημοσιογράφο και οι απαξιωτικές αναφορές στο Reuters κυριάρχησαν στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, με τον Τραμπ να επιλέγει την προσωπική αντιπαράθεση ως απάντηση στην ερώτηση για την απουσία του από την πολιτεία.