Να παγώσουν για 12 μήνες οι νέες εθνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που περιορίζουν την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκοντας να διαμορφώσει ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση προκαλεί ήδη αντιδράσεις, με την Αυστρία να καταγγέλλει ότι οι Βρυξέλλες εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν τους ανηλίκους, χωρίς να έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη δική τους νομοθετική πρόταση.

Σύμφωνα με το POLITICO, η Κομισιόν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποφάσισε να αναβάλει για έναν χρόνο την υιοθέτηση σχεδίων εθνικής νομοθεσίας που επικαλύπτονται με τους μελλοντικούς εναρμονισμένους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των social media από παιδιά και εφήβους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ψυχική τους υγεία.

Η Κομισιόν ζητά αναστολή 12 μηνών

«Η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει για 12 μήνες οποιαδήποτε σχέδια εθνικών νόμων επικαλύπτονται με τους μελλοντικούς εναρμονισμένους κανόνες», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τομά Ρενιέ.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να δοθεί προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις για το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο Kids Act, το οποίο προτάθηκε τον Σεπτέμβριο.

«Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτεί ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τα κράτη-μέλη να επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Παρά την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Δανία, είχαν επιλέξει να προχωρήσουν με δικές τους ρυθμίσεις, καθώς δεν επιθυμούσαν να περιμένουν την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας.

Οργισμένη αντίδραση από την Αυστρία

Η πρώτη χώρα που ενημερώθηκε για την αναστολή ήταν η Αυστρία, η οποία είχε καταθέσει σχέδιο νόμου για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 14 ετών.

Η Βιέννη είχε ζητήσει ήδη από τον Ιούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει εάν η προτεινόμενη νομοθεσία ήταν συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο.

Την Πέμπτη, οπότε εξέπνεε η προθεσμία απάντησης, η Κομισιόν γνωστοποίησε στην αυστριακή κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αναστείλει την υιοθέτηση του νόμου για έναν χρόνο.

«Είναι απαράδεκτο οι Βρυξέλλες να εμποδίζουν τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν εθνικούς νόμους, χωρίς να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή λύση», δήλωσε στο POLITICO ο Αυστριακός υφυπουργός Αλεξάντερ Πρελ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντικαγκελάριος και υπουργός αρμόδιος για τα Μέσα Ενημέρωσης, Αντρέας Μπάμπλερ.

«Δεν έχω καμία κατανόηση για την καθυστέρηση που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αυστριακή απαγόρευση των social media», ανέφερε.

Πάντως, η αυστριακή κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον σχεδιασμό της.

Αντιθέτως, θα συνεχίσει την προετοιμασία του νομοσχεδίου, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος αναστολής των 12 μηνών.

Τι προβλέπει το ευρωπαϊκό Kids Act

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ενιαία ηλικιακά όρια για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο:

Παιδιά κάτω των 13 ετών: Η πρόσβαση στα social media θα απαγορεύεται στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η πρόσβαση στα social media θα απαγορεύεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Έφηβοι κάτω των 15 ετών: Θα ισχύουν ιδιαίτερα αυστηροί περιορισμοί στη χρήση των πλατφορμών.

Θα ισχύουν ιδιαίτερα αυστηροί περιορισμοί στη χρήση των πλατφορμών. Ψηφιακές πλατφόρμες: Θα προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις ασφάλειας ήδη από τον σχεδιασμό των υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβανομένων των βιντεοπαιχνιδιών και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν ως ψηφιακοί σύντροφοι.

Για να αποκτήσει ισχύ το νέο πλαίσιο, θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τι ισχύει για την Ελλάδα και την απαγόρευση στους κάτω των 15 ετών

Η Ελλάδα φαίνεται πως βρίσκεται σε διαφορετική θέση από την Αυστρία, καθώς, σύμφωνα με το POLITICO, έχει ήδη ψηφίσει τη δική της νομοθεσία για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Το δημοσίευμα εκτιμά ότι η ελληνική ρύθμιση πιθανότατα θα μπορέσει να παραμείνει σε ισχύ, καθώς η σχετική διαδικασία είχε προχωρήσει πριν από την παρουσίαση της ευρωπαϊκής πρότασης.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα την ελληνική περίπτωση, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με το χρονικό σημείο κατά το οποίο η Αθήνα υπέβαλε τη νομοθεσία της για έλεγχο συμβατότητας με το δίκαιο της ΕΕ.

Αυτό σημαίνει ότι, με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκύπτει υποχρέωση αναστολής της ήδη ψηφισμένης ελληνικής ρύθμισης.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δώσει ακόμη οριστική δημόσια διευκρίνιση για το καθεστώς της ελληνικής νομοθεσίας.

Ανοιχτό το μέτωπο μεταξύ Βρυξελλών και κρατών-μελών

Η παρέμβαση της Κομισιόν αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν διαμορφωθεί στην Ευρώπη για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Από τη μία πλευρά, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν κοινούς κανόνες, ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικά ηλικιακά όρια και υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες από χώρα σε χώρα.

Από την άλλη, κυβερνήσεις όπως η αυστριακή υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να περιμένουν την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων για να λάβουν μέτρα.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο πώς θα αντιδράσουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στην απόφαση της Επιτροπής.