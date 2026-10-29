Εκλογές στη Βενεζουέλα υποσχέθηκε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, αποφεύγοντας ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα στηθούν οι κάλπες. Η δήλωσή της έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών πιέσεων, με την αντιπολίτευση να ζητά νέα εκλογική αναμέτρηση και τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο να έχει επιστρέψει στη χώρα έπειτα από δέκα μήνες εξορίας.

«Πολλοί αναρωτιούνται για το χρονοδιάγραμμα των εκλογών», ανέφερε η Ροδρίγκες σε σύντομη ηχογραφημένη δήλωση που μεταδόθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου από τα εθνικά μέσα ενημέρωσης.

«Το έχω πει, θα γίνουν εκλογές, όλες όσες προβλέπει το Σύνταγμά μας, οι οποίες θα διοργανωθούν από μια ανανεωμένη εκλογική αρχή, με μάρτυρα τον κόσμο», διαβεβαίωσε.

Η πρώην αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο κυβερνά τη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας τον περασμένο Ιανουάριο.

«Κρίνετέ με από τις πράξεις μου»

Η Ροδρίγκες, η οποία βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση από την Ουάσινγκτον, υποστήριξε ότι οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί στο δικαστικό και το εκλογικό σύστημα θα οδηγήσουν στη δημιουργία μιας εκλογικής αρχής αποδεκτής από όλες τις πλευρές.

«Βενεζουελάνες, Βενεζουελάνοι, σας ζητώ να με κρίνετε από τις πράξεις μου. Λιγότερες συγκρούσεις, περισσότερες λύσεις», δήλωσε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η δυνατότητα υπεύθυνης πολιτικής δράσης θα είναι εγγυημένη για όλους, τονίζοντας ότι «οι πόρτες είναι ανοιχτές».

Ωστόσο, παρά τις δεσμεύσεις της, δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές ούτε λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή τους.

Η επιστροφή της Ματσάδο και η σκιά των εκλογών του 2024

Οι δηλώσεις της προσωρινής προέδρου έγιναν λίγο πριν από προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία επέστρεψε στη Βενεζουέλα την περασμένη Κυριακή, έπειτα από δέκα μήνες στην εξορία.

Η επιστροφή της έχει αναζωπυρώσει τις απαιτήσεις υποστηρικτών της αντιπολίτευσης για νέες προεδρικές εκλογές, με φόντο την αμφισβητούμενη αναμέτρηση του 2024.

Τότε, ο Νικολάς Μαδούρο ανακηρύχθηκε νικητής, παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση υποστήριξε πως είχε επικρατήσει ο δικός της υποψήφιος, Εδμούντο Γκονσάλες Ουρούτια.

Η Ματσάδο, στην οποία είχε απαγορευτεί να θέσει υποψηφιότητα, κατήγγειλε εκτεταμένη νοθεία και υποστήριξε ότι πραγματικός νικητής ήταν ο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος ζει εξόριστος στην Ισπανία από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Με την αντιπολίτευση να πιέζει για νέα εκλογική αναμέτρηση, η υπόσχεση της Ροδρίγκες αφήνει αναπάντητο το βασικό ερώτημα: πότε θα μπορέσουν οι πολίτες της Βενεζουέλας να προσέλθουν ξανά στις κάλπες;