Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, με την ΑΑΔΕ να πραγματοποιεί ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε η οικονομική ενίσχυση να καταβληθεί στους δικαιούχους έως το τέλος Νοεμβρίου 2026.

Η επιστροφή αντιστοιχεί, κατά κανόνα, σε ένα μηνιαίο ενοίκιο, με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ για μισθωτές χωρίς παιδιά, ενώ προβλέπονται προσαυξήσεις για οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα και πρόσθετη ενίσχυση για φοιτητική κατοικία.

Παράλληλα, εφαρμόζονται αυξημένα εισοδηματικά όρια, διευρύνοντας τον αριθμό των νοικοκυριών που μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο.

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα, χωρίς υποβολή αίτησης, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τα νέα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου

Για τις πληρωμές του 2026, οι οποίες αφορούν ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά το 2025, εφαρμόζονται τα νέα εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα, το ετήσιο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται ως εξής:

25.000 ευρώ για άγαμους.

για άγαμους. 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Τα αυξημένα όρια ισχύουν για την επιστροφή ενοικίου του 2026 και των επόμενων ετών.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι

Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Συγκεκριμένα:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς παιδιά.

για μισθωτή χωρίς παιδιά. 850 ευρώ για μισθωτή με ένα παιδί.

για μισθωτή με ένα παιδί. 900 ευρώ για μισθωτή με δύο παιδιά.

για μισθωτή με δύο παιδιά. 950 ευρώ για μισθωτή με τρία παιδιά.

Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τα ανώτατα όρια και δεν σημαίνει ότι κάθε δικαιούχος θα λάβει το μέγιστο ποσό. Η πραγματική επιστροφή εξαρτάται από το ύψος του ενοικίου που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό.

Για τις φοιτητικές κατοικίες προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση έως 800 ευρώ ανά κατοικία, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Ποιοι μπορούν να λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να λάβουν οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία ενοίκια, αντί για ένα.

Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον τόπο υπηρεσίας και τη μισθωμένη κατοικία, προκειμένου να διαπιστώσει ποιοι πληρούν τα κριτήρια.

Τι γίνεται αν υπάρχουν λάθη στο μισθωτήριο

Η φορολογική διοίκηση έχει προβλέψει διαδικασία για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία στις δηλώσεις μίσθωσης.

Όταν ο ιδιοκτήτης εξαιρείται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής μισθωτηρίου, ο ενοικιαστής μπορεί να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται:

Αντίγραφο της χειρόγραφης σύμβασης μίσθωσης που ίσχυε κατά το προηγούμενο έτος.

Αποδεικτικά καταβολής των ενοικίων.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και όταν η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης έχει υποβληθεί χειρόγραφα, όπως μπορεί να συμβαίνει σε περιπτώσεις ανήλικων ιδιοκτητών.

Επιπλέον, όσοι αποκλείονται λόγω λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπηρετούσαν μπορούν να προσκομίσουν το μισθωτήριο, αποδεικτικά πληρωμής και βεβαίωση της υπηρεσίας τους για τον τόπο εργασίας.

Πώς υπολογίζει η ΑΑΔΕ την επιστροφή

Για τον έλεγχο των δικαιούχων, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί στοιχεία από διαφορετικές φορολογικές πηγές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, οι δηλώσεις Ε1 των ενοικιαστών, τα έντυπα Ε2 των ιδιοκτητών, οι υπεκμισθώσεις και οι δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ενοικίου που αναγράφεται στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και εκείνου που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2.

Εφόσον υπάρχουν δηλωμένα ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία του Ε2.

Πότε καταβάλλεται η επιστροφή και τι ισχύει για τις οφειλές

Η καταβολή της γενικής επιστροφής ενοικίου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με χρέη προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ωστόσο, προβλέπονται συνέπειες σε περιπτώσεις αχρεώστητης καταβολής λόγω ανακριβών στοιχείων στη φορολογική δήλωση.

Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος έλαβε την ενίσχυση χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία πληρωμής.

Παράλληλα, προβλέπεται αποκλεισμός του δικαιούχου από τη γενική επιστροφή ενοικίου για τα επόμενα τρία χρόνια.