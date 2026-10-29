Οι Γερμανοί παραμένουν «πρωταθλητές» στην αποταμίευση, παρότι στη Γερμανία το ακαθάριστο ποσοστό αποταμίευσης (ακαθάριστη αποταμίευση διαιρούμενη διά του ακαθάριστου εισοδήματος) έχει μειωθεί ελαφρά και φτάνει σήμερα το 18,9% του εισοδήματος, έναντι 19,6% το 2024.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, σε ολόκληρη την Ευρώπη τους Γερμανούς ξεπερνούν μόνο οι Ελβετοί, οι οποίοι αποταμιεύουν κατά μέσο όρο το 27,4% του ακαθάριστου εισοδήματός τους. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στην Ελβετία θεωρείται πολύ πιο αυτονόητη η πρόνοια γήρατος με χρηματοδότηση από ιδιωτικούς πόρους…

Επιρρεπείς στην κατανάλωση αποδεικνύονται οι Ιταλοί με ποσοστό αποταμίευσης μόλις 10,8%, παρόμοιο με εκείνο των ΗΠΑ (10,7%). Σε όλα αυτά τα ποσοστά δεν υπολογίζεται, βέβαια, η φθορά και απόσβεση κεφαλαίου, για παράδειγμα η βαθμιαία απώλεια αγοραίας αξίας σε περιουσιακά στοιχεία, όπως ένα ιδιόκτητο σπίτι.

Αποταμίευση-ρεκόρ το 2020

Σε επίπεδα-ρεκόρ (22,9%) είχε φτάσει το ακαθάριστο ποσοστό αποταμίευσης το έτος 2020, στο απόγειο της πανδημίας. Ήταν η εποχή, κατά την οποία πολλοί Γερμανοί είχαν στη διάθεσή τους περισσότερα χρήματα, καθώς αναγκάζονταν να αναβάλουν ταξίδια αναψυχής. Επιπλέον, πολλοί χώροι συνάντησης και διασκέδασης παρέμεναν κλειστοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και το καθαρό ποσοστό αποταμίευσης, το οποίο υπολογίζεται επί του πραγματικά διαθέσιμου εισοδήματος και κυμαίνεται σταθερά μεταξύ 10 και 11%. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι από τα 100 ευρώ που μπαίνουν στο σπίτι, τουλάχιστον 10 πηγαίνουν κατευθείαν «στην άκρη».

Πώς αξιοποιείται ο «κουμπαράς»;

Πολλές μελέτες δείχνουν, ωστόσο, ότι σε άλλες χώρες οι αποταμιευτές αξιοποιούν περισσότερο τα χρήματά τους. Ίσως γιατί ποντάρουν λιγότερο σε καταθέσεις προθεσμίας και συναφείς επενδύσεις με μικρότερες αποδόσεις, ενώ από την άλλη πλευρά επενδύουν περισσότερο στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Συνδέσμου Γερμανικών Ταμιευτηρίων (DSGV) οι περισσότεροι Γερμανοί δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι αγορές κεφαλαίων για μία πιο μακροχρόνια επενδυτική στρατηγική. Μπορεί οι τρεις στους τέσσερις (ποσοστό 75%) να θεωρούν «σημαντική» ή «πολύ σημαντική» την αποταμίευση, αλλά μόνο το 35% ακολουθεί συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο και μόλις ένα ποσοστό 28% δηλώνει ότι διαθέτει μετοχές.

Πού οφείλεται αυτή η επιφυλακτική στάση; Για τους περισσότερους (37%) η πιο συνηθισμένη αιτιολογία είναι πως έχουν την αίσθηση ότι «δεν μπορούν να εκτιμήσουν σωστά τους κινδύνους» που συνεπάγεται μία επένδυση στο χρηματιστήριο. Σε μία προσπάθεια να αλλάξει τα δεδομένα, από τον Ιανουάριο η γερμανική κυβέρνηση θα επιδοτεί επενδυτικούς λογαριασμούς που θα συνδέονται με διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) ή άλλα πακέτα μετοχών και θα προσφέρουν περισσότερες επιλογές για μία συνταξιοδοτική αποταμίευση.