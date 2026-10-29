Από τις 2 Νοεμβρίου 2026 ξεκινά η τριετής θητεία του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΘ-HELEXPO, Ανδρέα Μαυρομμάτη, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων (UFI), μετά την εκλογή του στο κορυφαίο όργανο του διεθνούς εκθεσιακού κλάδου.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΔΕΘ-HELEXPO, η θητεία του κ. Μαυρομμάτη θα αρχίσει μετά τη Γενική Συνέλευση της UFI, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 93ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Ένωσης στο Μπαχρέιν.

Η εκλογή του ενισχύει τη διεθνή εκπροσώπηση της ΔΕΘ-HELEXPO και εντάσσεται στη στρατηγική της για την ενεργό συμμετοχή στα θεσμικά όργανα της παγκόσμιας εκθεσιακής κοινότητας. Άλλωστε, η ΔΕΘ είναι μέλος της UFI από το 1927, διατηρώντας μακρόχρονη παρουσία στον διεθνή εκθεσιακό κλάδο.

«Η εκλογή μου αποτελεί τιμή για εμένα και την εταιρεία και καταδεικνύει ότι η ΔΕΘ-HELEXPO διαχρονικά διατηρεί την εκπροσώπησή της εκεί που αποτυπώνονται οι πιο σύγχρονες εξελίξεις της εκθεσιακής βιομηχανίας. Θα αξιοποιήσουμε αυτή τη θέση για να μεταφέρουμε τη διεθνή τεχνογνωσία στον μετασχηματισμό της “Νέας ΔΕΘ”. Ευχαριστώ θερμά τα μέλη της UFI για την εμπιστοσύνη τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαυρομμάτης.

Η εκλογή του κ. Μαυρομμάτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της UFI σηματοδοτεί τη συνέχιση της παρουσίας της ΔΕΘ-HELEXPO στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων του εκθεσιακού κλάδου, με τη διοίκηση της εταιρείας να επιδιώκει την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό και τον μετασχηματισμό της «Νέας ΔΕΘ».

Ο ρόλος της UFI στη διεθνή εκθεσιακή βιομηχανία

Η UFI ιδρύθηκε το 1925 και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς εκπροσώπησης της εκθεσιακής βιομηχανίας. Αποστολή της είναι η εκπροσώπηση, η διασύνδεση και η ανάπτυξη της εκθεσιακής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σήμερα, η Ένωση αριθμεί περίπου 900 οργανισμούς-μέλη σε 90 χώρες και περιοχές, εκπροσωπώντας άμεσα περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους του κλάδου σε όλο τον κόσμο. Στους κόλπους της περιλαμβάνονται διοργανωτές εκθέσεων, φορείς διαχείρισης εκθεσιακών κέντρων, εθνικές και διεθνείς εκθεσιακές ενώσεις, καθώς και επιλεγμένοι συνεργάτες του κλάδου.

Το μήνυμα της προέδρου της UFI

Με αφορμή την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η πρόεδρος της UFI, Panittha Buri, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και της συλλογικής συμβολής των μελών στη διαμόρφωση του μέλλοντος της παγκόσμιας εκθεσιακής βιομηχανίας.

Η ίδια συνεχάρη τα νεοεκλεγέντα μέλη και ευχαρίστησε όσους ολοκληρώνουν τη θητεία τους, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τη δέσμευσή τους στην Ένωση.

Όπως σημείωσε, η δύναμη της UFI δεν απορρέει μόνο από την ηγεσία της, αλλά κυρίως από την ενεργό συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητάς της, την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών και την κοινή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της. Εξέφρασε, παράλληλα, την πεποίθηση ότι η συνέχιση της συνεργασίας και η ενεργός συνεισφορά των μελών θα ενισχύσουν περαιτέρω την Ένωση και θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία για τον διεθνή εκθεσιακό κλάδο.