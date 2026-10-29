Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκιά της, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε νέα αύξηση, καθώς αξιολογεί τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, την πορεία του πληθωρισμού και τις συνθήκες χρηματοδότησης στην Ευρωζώνη.

Ειδικότερα, το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παρέμεινε στο 2,50%, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,65% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,90%.

Η απόφαση της ΕΚΤ λαμβάνεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας, με τις τιμές της ενέργειας να ασκούν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό και να δημιουργούν κινδύνους για την ανάπτυξη. Την ίδια ώρα, οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων επιβαρύνουν το κόστος δανεισμού, περιορίζοντας τα περιθώρια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πληθωρισμός και ενεργειακή κρίση στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ

Η αναζωπύρωση του πληθωρισμού αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι ανατιμήσεις στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Παρά τις ανησυχίες, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει παραμείνει μέχρι στιγμής σε γενικές γραμμές σταθερός, ενώ δεν καταγράφεται ουσιαστική αντίδραση των μισθών στις αυξήσεις του ενεργειακού κόστους.

Ωστόσο, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής διαταραχής θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες ανατιμήσεις, εφόσον το αυξημένο κόστος μεταφερθεί σταδιακά σε περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες. Οι έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις αποτελούν, επομένως, κρίσιμο παράγοντα για τις επόμενες αποφάσεις της ΕΚΤ.

Παράλληλα, οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν γίνει πιο περιοριστικές μετά την προηγούμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλιξη που, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο τον πληθωρισμό όσο και την ανάπτυξη.

Η Γαλλία και το αυξημένο κόστος δανεισμού

Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνουν οι εξελίξεις στην αγορά κρατικών ομολόγων, με τη Γαλλία να βρίσκεται αντιμέτωπη με δημοσιονομικές πιέσεις και πολιτική αβεβαιότητα.

Η άνοδος των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης του Δημοσίου και ενδέχεται να επιβαρύνει ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα. Οι εξελίξεις αυτές προστίθενται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΚΤ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού και στη διατήρηση των συνθηκών που επιτρέπουν την ανάπτυξη.

Τι σημαίνει η απόφαση για τα επόμενα επιτόκια

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και κυρίως στην αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων που θα έχουν συγκεντρωθεί έως τότε.

Οι προβλέψεις των οικονομολόγων, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, κάνουν λόγο για ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, η οποία θα οδηγούσε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75%.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση της αγοράς και όχι για προαναγγελθείσα απόφαση της κεντρικής τράπεζας. Η ΕΚΤ ξεκαθαρίζει ότι δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων και ότι οι αποφάσεις της θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά στοιχεία.

Στόχος της παραμένει η σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προοπτικές των τιμών όσο και τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και τον τρόπο με τον οποίο η νομισματική πολιτική επηρεάζει την οικονομία.

Τι αποφάσισε η ΕΚΤ για τα προγράμματα αγοράς ομολόγων

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης ότι τα χαρτοφυλάκια των προγραμμάτων αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτης αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP) συνεχίζουν να μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό.

Αυτό συμβαίνει καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων που φτάνουν στη λήξη τους.

Παράλληλα, η ΕΚΤ διατηρεί στη διάθεσή της τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον χρειαστεί, για τη διασφάλιση της ομαλής μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε αυτά περιλαμβάνεται το Μέσο για την Προστασία της Μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI), το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αδικαιολόγητων και άτακτων εξελίξεων στις αγορές που απειλούν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Η επόμενη ημέρα για την ΕΚΤ και την Κριστίν Λαγκάρντ

Στο ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων προστίθεται και το ζήτημα της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετά την αναφερόμενη ανακοίνωση για την αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από την προεδρία στις 7 Φεβρουαρίου 2027, πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της.

Η πορεία του πληθωρισμού, οι τιμές της ενέργειας, το κόστος δανεισμού και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο των αποφάσεων της ΕΚΤ το επόμενο διάστημα.

Για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η διατήρηση των επιτοκίων σημαίνει ότι δεν υπάρχει άμεση μεταβολή στα βασικά επιτόκια αναφοράς της κεντρικής τράπεζας. Το κόστος των δανείων, ωστόσο, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως οι όροι των τραπεζικών συμβάσεων, η διάρκεια του δανείου και η εξέλιξη των επιτοκίων της αγοράς.

Η επόμενη περίοδος θα είναι καθοριστική για το αν η ενεργειακή κρίση θα οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις και, κατά συνέπεια, σε αλλαγή της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.