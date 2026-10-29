Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η Γερμανίδα ηθοποιός Έλκε Ζόμερ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ευρωπαϊκές παρουσίες του Χόλιγουντ τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, που πρωταγωνίστησε δίπλα σε θρύλους του κινηματογράφου, όπως ο Πίτερ Σέλερς, ο Πολ Νιούμαν και ο Ντικ Βαν Ντάικ.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, η ηθοποιός πέθανε στο Λος Άντζελες από καρδιακή ανεπάρκεια.

Η Ζόμερ έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο διεθνές κοινό μέσα από την κωμωδία μυστηρίου «A Shot in the Dark», τη δεύτερη ταινία της σειράς «Ροζ Πάνθηρας», στην οποία εμφανίστηκε στο πλευρό του Πίτερ Σέλερς.

Η χαρακτηριστική παρουσία της και η ευχέρειά της στις ξένες γλώσσες τη βοήθησαν να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη μετάβαση από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στο Χόλιγουντ, σε μια εποχή κατά την οποία ελάχιστοι Γερμανοί ηθοποιοί κατάφερναν να καθιερωθούν στις αμερικανικές παραγωγές.

Από το Βερολίνο στο Χόλιγουντ

Η Έλκε Ζόμερ γεννήθηκε το 1940 στο Βερολίνο, με το πραγματικό όνομα Έλκε Σλετς. Ήταν κόρη προτεστάντη πάστορα και, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένειά της μετακινήθηκε στη Βαυαρία.

Αρχικά, η ίδια σχεδίαζε να ακολουθήσει καριέρα διερμηνέα, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη κλίση της στις ξένες γλώσσες.

Ωστόσο, η ζωή της πήρε διαφορετική τροπή το 1958, όταν, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ιταλία, κέρδισε έναν διαγωνισμό ομορφιάς και τράβηξε την προσοχή του διάσημου Ιταλού σκηνοθέτη Βιτόριο Ντε Σίκα.

Η γνωριμία αυτή άνοιξε τον δρόμο για τις πρώτες κινηματογραφικές εμφανίσεις της σε ιταλικές κωμωδίες.

Στη συνέχεια, συμμετείχε στο δυτικογερμανικό δράμα «The Death Ship», δίπλα στον Χορστ Μπούχολτς, ενώ το 1961 πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση σε αγγλόφωνη ταινία, τη βρετανική κωμωδία «Don’t Bother to Knock».

Η συνεργασία με τον Πολ Νιούμαν και η Χρυσή Σφαίρα

Το 1963 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό για την καριέρα της, καθώς συμμετείχε στην πολεμική ταινία «The Victors» του Καρλ Φόρμαν, μαζί με σημαντικές Ευρωπαίες ηθοποιούς της εποχής.

Την ίδια χρονιά ήρθε και η μεγάλη της ευκαιρία στο Χόλιγουντ, με την ταινία «The Prize», στην οποία υποδύθηκε την ερωτική σύντροφο του χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο Πολ Νιούμαν.

Η ερμηνεία της τής χάρισε Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία της πιο υποσχόμενης νέας ηθοποιού, βραβείο που μοιράστηκε με άλλη συνυποψήφια.

Η επιτυχία αυτή την καθιέρωσε ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του αμερικανικού κινηματογράφου.

Ο «Ροζ Πάνθηρας» και η διεθνής αναγνώριση

Έναν χρόνο αργότερα, η Έλκε Ζόμερ πρωταγωνίστησε στο «A Shot in the Dark», στο πλευρό του Πίτερ Σέλερς, ο οποίος υποδυόταν τον επιθεωρητή Κλουζό.

Στην ταινία ενσάρκωσε μια οικιακή βοηθό που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σειράς μυστηριωδών δολοφονιών, σε έναν ρόλο που αξιοποίησε τη γοητευτική κινηματογραφική εικόνα με την οποία την είχε συνδέσει το Χόλιγουντ.

Ακολούθησαν σημαντικές συμμετοχές σε ταινίες όπως «The Art of Love», με τους Τζέιμς Γκάρνερ και Ντικ Βαν Ντάικ, «The Oscar» και «Boy, Did I Get a Wrong Number!», δίπλα στον Μπομπ Χόουπ.

Το 1968 ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμωδία «The Wicked Dreams of Paula Schultz», υποδυόμενη μια αθλήτρια από την Ανατολική Γερμανία που περνά το Τείχος του Βερολίνου με άλμα επί κοντώ.

Οι ταινίες τρόμου και η καριέρα στη Βρετανία

Κατά τη δεκαετία του 1970, η Ζόμερ στράφηκε και σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη.

Συνεργάστηκε με τον Ιταλό σκηνοθέτη Μάριο Μπάβα στις ταινίες τρόμου «Baron Blood» και «Lisa and the Devil», οι οποίες απέκτησαν με την πάροδο του χρόνου φανατικό κοινό.

Παράλληλα, εμφανίστηκε σε βρετανικές κωμωδίες, μεταξύ των οποίων οι «Percy» και «Percy’s Progress».

Το 1974 συμμετείχε στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι «And Then There Were None», υποδυόμενη τη γραμματέα Βέρα Κλάιντ, ενώ το 1975 εμφανίστηκε στην κωμωδία «Carry on Behind».

Αργότερα συνεργάστηκε ξανά με τον Πίτερ Σέλερς στην ταινία «The Prisoner of Zenda».

Η ζωγραφική και η δικαστική διαμάχη με τη Ζα Ζα Γκαμπόρ

Μετά την περίοδο της μεγάλης κινηματογραφικής της επιτυχίας, η Έλκε Ζόμερ περιόρισε σταδιακά τις εμφανίσεις της στην οθόνη, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στη ζωγραφική, μια ακόμη σημαντική δημιουργική δραστηριότητά της.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολυετούς αντιπαράθεσης με την ηθοποιό Ζα Ζα Γκαμπόρ, έπειτα από τη συμμετοχή τους στην τηλεοπτική εκπομπή «Circus of the Stars».

Η υπόθεση κατέληξε σε δικαστική διαμάχη για δυσφήμηση, με τη Ζόμερ να εξασφαλίζει τελικά αποζημίωση ύψους 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε δύο φορές. Ο πρώτος της σύζυγος ήταν ο συγγραφέας Τζο Χάιαμς, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1964 έως το 1981.

Το 1993 παντρεύτηκε τον ξενοδόχο Βολφ Βάλτερ, με τον οποίο παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του το 2026.

Με μια καριέρα που εκτεινόταν σε διαφορετικές χώρες και κινηματογραφικά είδη, η Έλκε Ζόμερ άφησε το δικό της αποτύπωμα στη χρυσή εποχή του διεθνούς κινηματογράφου, συνδέοντας την ευρωπαϊκή κινηματογραφική παράδοση με το Χόλιγουντ.