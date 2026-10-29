Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη Βουλή, με τους δύο πολιτικούς να ανταλλάσσουν ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς και τον υπουργό να την αποκαλεί «καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη».

Αφορμή στάθηκαν οι επικρίσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη στάση της αστυνομίας στη συγκέντρωση υποστηρικτών του Ηλία Κασιδιάρη, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε ότι η αστυνομία προστάτευσε τη συγκέντρωση, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας.

«Εσύ είσαι η καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη», της απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επαναφέροντας την αντιπαράθεση γύρω από την κοινοβουλευτική επιτροπή που διερευνούσε τη λίστα Λαγκάρντ και αποδίδοντας στην κ. Κωνσταντοπούλου κοινή στάση με τον Ηλία Κασιδιάρη για την αποπομπή του από την επιτροπή.

«Οι μισοί που σε ψηφίζουν θα ψηφίζουν Κασιδιάρη»

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε την επίθεσή του, υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε δώσει στο παρελθόν μάχη ώστε να μη βρεθούν εκτός Βουλής ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης και άλλα στελέχη της Χρυσής Αυγής.

«Η κυρία αυτή, που έδινε μάχη μη τυχόν και βρεθούν εκτός Βουλής ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης και οι άλλοι, μας κάνει μαθήματα περί ναζισμού και περί Κασιδιάρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε αιχμές για την εκλογική βάση της Πλεύσης Ελευθερίας, συνδέοντάς την με τους ενδεχόμενους ψηφοφόρους του Ηλία Κασιδιάρη.

«Είσαι η καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη, και τώρα ανησυχείς μην κατέβει, γιατί αυτό που δεν κατάφερε να σου κάνει η Καρυστιανού θα στο κάνει ο φίλος σου, διότι οι μισοί που σε ψηφίζουν θα ψηφίζουν Κασιδιάρη, γιατί τους ίδιους ψηφοφόρους έχετε», είπε.

«Γκαμπελίσκος» και «ασήμαντο ανθρωπάκι»

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στις πολιτικές αιχμές, καθώς οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί κυριάρχησαν στη σύγκρουση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον εξύβριζε επί 19 λεπτά, ενώ την αποκάλεσε «ασήμαντο ανθρωπάκι» με «απύλωτο στόμα», δηλώνοντας ότι τη «σιχαίνεται».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον υπουργό Υγείας «γκαμπελίσκο» και «θαυμαστή των ναζί», κατηγορώντας τον ότι «χυδαιολογεί» και «ψυχιατρικοποιεί» τους πολιτικούς του αντιπάλους.