Σφοδρή επίθεση κατά της εκλογικής διαδικασίας στη Βραζιλία εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επανεκλογή του αριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, χαρακτηρίζοντας τις εκλογές «ντροπιαστικές».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τις εξελίξεις στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ανεβάζοντας τους τόνους μετά την ήττα του συντηρητικού υποψηφίου Φλάβιο Μπολσονάρο.

«Αυτές οι εκλογές αποτελούν ντροπή για τον βραζιλιάνικο λαό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια «ντροπιαστική κατάσταση».

Στις ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρο – Αρνείται να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα

Την ίδια ώρα, ο ηττημένος υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έφτασε χθες, έχοντας αναχωρήσει από τη Βραζιλία μετά τις προεδρικές εκλογές.

Ο 45χρονος γερουσιαστής, γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο, αρνείται να αναγνωρίσει το εκλογικό αποτέλεσμα και καταγγέλλει ότι σημειώθηκε «εκλογική νοθεία».

Μάλιστα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, επιθυμεί να αναλάβει την ηγεσία της αντιπολίτευσης στη Βραζιλία, παραμένοντας σε αμερικανικό έδαφος.

Οι καταγγελίες του περί νοθείας αποτελούν ισχυρισμούς του ηττημένου υποψηφίου, χωρίς στο συγκεκριμένο δημοσίευμα να παρουσιάζονται στοιχεία που να τους τεκμηριώνουν.

Η ανατροπή στον δεύτερο γύρο των εκλογών

Η εκλογική αναμέτρηση ολοκληρώθηκε την Κυριακή με νικητή τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος επικράτησε στον δεύτερο γύρο, εξασφαλίζοντας νέα προεδρική θητεία.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε έκπληξη, καθώς ο Φλάβιο Μπολσονάρο είχε προηγηθεί στον πρώτο γύρο των εκλογών, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διατηρήσει το προβάδισμά του στην τελική αναμέτρηση.

Η ήττα του υποψηφίου της συντηρητικής παράταξης αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία λόγω των στενών σχέσεων που διατηρεί ο πατέρας του, Ζαΐχ Μπολσονάρο, με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και η άρνηση του Φλάβιο Μπολσονάρο να αποδεχθεί το αποτέλεσμα εντείνουν την πολιτική αντιπαράθεση που ακολούθησε τις εκλογές στη Βραζιλία.