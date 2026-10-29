Μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ, τις κινηματογραφικές πρεμιέρες και τις δημόσιες εμφανίσεις ζει τα τελευταία χρόνια ο Τζακ Νίκολσον, ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου. Στα 89 του χρόνια, ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ σταρ έχει επιλέξει μια ιδιαίτερα ιδιωτική καθημερινότητα, με αποτέλεσμα κάθε σπάνια εμφάνισή του να προκαλεί ενδιαφέρον.

Τις συζητήσεις για την απομάκρυνσή του από τη δημοσιότητα αναζωπύρωσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος διατηρεί φιλική σχέση μαζί του εδώ και δεκαετίες και εκτιμά ότι ο Νίκολσον δεν πρόκειται να επιστρέψει στην υποκριτική, όπως σημειώνει η Daily Mail. «Δεν εργάζεται πια. Είναι καλά. Έχει εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Αυτό το ξέρω», ανέφερε ο 82χρονος ηθοποιός, μιλώντας για τον φίλο του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση των απομνημονευμάτων του.

Jack Nicholson’s reclusive life amid fears actor, 89, will ‘die alone’ – as pal confirms he’s ‘disappeared’ and dashes hope of return to the spotlight https://t.co/PLOhuc99it — Daily Mail (@DailyMail) October 29, 2026

Ο Μάικλ Ντάγκλας εξήγησε ότι εξακολουθεί να βλέπει τον Τζακ Νίκολσον, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που απολαμβάνει πλέον την ηρεμία του σπιτιού του. «Εξακολουθώ να τον βλέπω, αλλά είναι μια χαρά. Βρίσκεται εκεί, στο σπίτι του, και κυκλοφορεί με τις παντόφλες του. Συμβαίνουν αυτά. Το αξίζει. Το καταλαβαίνω. Είναι μερικά χρόνια μεγαλύτερός μου, αλλά τον καταλαβαίνω», δήλωσε.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η απομονωμένη καθημερινότητα του ηθοποιού έχει προκαλέσει ανησυχία σε ανθρώπους από το περιβάλλον του. Ανώνυμες πηγές που επικαλούνται σχετικά δημοσιεύματα εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του αποκομμένος από την κοινωνική ζωή που κάποτε απολάμβανε. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν συνοδεύονται από επιβεβαιωμένες πληροφορίες για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ άνθρωποι που έχουν προσωπική επαφή μαζί του περιγράφουν μια διαφορετική εικόνα.

Γιατί εγκατέλειψε τον κινηματογράφο και οι φήμες για την υγεία του

Ο Τζακ Νίκολσον έχει να εμφανιστεί στον κινηματογράφο από το 2010, όταν πρωταγωνίστησε στη ρομαντική κομεντί «How Do You Know», σε σκηνοθεσία Τζέιμς Λ. Μπρουκς. Παρότι δεν ανακοίνωσε ποτέ επίσημα την αποχώρησή του από την υποκριτική, έκτοτε έχει απορρίψει προτάσεις και έχει περιορίσει στο ελάχιστο τις δημόσιες παρουσίες του.

Το 2013 κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα μνήμης και δυσκολευόταν να απομνημονεύσει τα λόγια των ρόλων του. Ο ίδιος, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Μιλώντας τότε στη βρετανική εφημερίδα «The Sun», είχε ξεκαθαρίσει ότι η απόφασή του να απέχει από τον κινηματογράφο σχετιζόταν με το γεγονός ότι δεν τον ενδιέφεραν πλέον οι ταινίες που του προτείνονταν. Όπως είχε εξηγήσει, προτιμούσε ιστορίες που συγκινούν τους θεατές και εμβαθύνουν στα ανθρώπινα συναισθήματα, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για την κυριαρχία των εκρήξεων και του θεάματος στις σύγχρονες κινηματογραφικές παραγωγές.

Το 2017 φάνηκε ότι θα επέστρεφε στη μεγάλη οθόνη, καθώς το όνομά του συνδέθηκε με το αμερικανικό ριμέικ της γερμανικής ταινίας «Toni Erdmann», στο οποίο επρόκειτο να συμπρωταγωνιστήσει με την Κρίστεν Γουίγκ. Τελικά, όμως, αποχώρησε από το σχέδιο και η ταινία δεν πραγματοποιήθηκε.

Δύο χρόνια αργότερα, ο σκηνοθέτης Μάικ Φλάναγκαν αποκάλυψε ότι είχε προτείνει στον Τζακ Νίκολσον να πραγματοποιήσει μια σύντομη εμφάνιση στο «Doctor Sleep», τη συνέχεια της θρυλικής «Λάμψης», αλλά εκείνος αρνήθηκε. Πάντως, μόλις τον Δεκέμβριο του 2025, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Λ. Μπρουκς είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός συνέχιζε να λαμβάνει και να διαβάζει σενάρια. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Μάικλ Ντάγκλας, ωστόσο, περιορίζουν πλέον αυτές τις προσδοκίες.

Οι φόβοι ότι θα πεθάνει απομονωμένος και οι σπάνιες εμφανίσεις του

Ο Τζακ Νίκολσον περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του στην κατοικία του στο Μπέβερλι Χιλς, την οποία διαθέτει από τη δεκαετία του 1970.

Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα του RadarOnline, φίλοι του είχαν εκφράσει ανησυχία για το γεγονός ότι σπάνια βγαίνει από το σπίτι του, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά του αποτελούν τη βασική του επαφή με τον έξω κόσμο. «Έχει ξεκαθαρίσει ότι το σπίτι του είναι το κάστρο του. Αλλά οι άνθρωποι θα ήθελαν να βγει λίγο έξω και να εμφανιστεί, έστω για να τους καθησυχάσει ότι είναι καλά», ανέφερε ανώνυμη πηγή. Άλλη πηγή εξέφρασε φόβους ότι ο ηθοποιός θα μπορούσε να πεθάνει απομονωμένος, παρά την έντονη κοινωνική ζωή που είχε στο παρελθόν.

Τον Ιούλιο του 2025, ο Ντάνι Ντε Βίτο, στενός φίλος και παλιός συνεργάτης του Τζακ Νίκολσον, είχε μιλήσει στο περιοδικό «People» για την κατάσταση του ηθοποιού, τονίζοντας ότι ήταν πολύ καλά. «Είδα τον Τζακ πριν από μερικές εβδομάδες και είναι υπέροχα», είχε δηλώσει, με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από την ταινία «Στη φωλιά του κούκου», στην οποία είχαν συνεργαστεί.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Τζακ Νίκολσον πραγματοποίησε επίσης μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση στην επετειακή εκπομπή για τα 50 χρόνια του «Saturday Night Live», όπου παρουσίασε τον Άνταμ Σάντλερ, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Ακόμη πιο πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2026, η κόρη του, Λορέιν Νίκολσον, δημοσίευσε φωτογραφία με αφορμή τα 89α γενέθλιά του. Ο ηθοποιός εμφανιζόταν χαμογελαστός, σε μια χαλαρή στιγμή, έχοντας κοντά του τη διάσημη τραγουδοποιό Τζόνι Μίτσελ.

Η φωτογραφία προκάλεσε συγκίνηση στους θαυμαστές του, οι οποίοι σχολίασαν με ενθουσιασμό την εμφάνισή του και εξέφρασαν τη χαρά τους που τον είδαν ξανά.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Τζακ Νίκολσον πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 70 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, συγκέντρωσε 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε τρία χρυσά αγαλματίδια. Από τη «Λάμψη» και τη «Φωλιά του κούκου» μέχρι την «Chinatown», το «Batman» και το «A Few Good Men», καθιερώθηκε ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του Χόλιγουντ.

Παρά την έντονη δημοσιότητα που συνόδευσε επί δεκαετίες την καριέρα και την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός έχει επιλέξει πλέον να βρίσκεται μακριά από τα φώτα, χωρίς να έχει εξηγήσει δημόσια τους λόγους της παρατεταμένης απουσίας του.