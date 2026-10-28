Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026 ο Φώτης Σεργουλόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, μιλώντας μεταξύ άλλων με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον ρόλο του ως πατέρας, αλλά και για τις γεμάτες νόημα απορίες του μικρού του γιου.

Αναφερόμενος στην καθημερινότητα με το παιδί του, ο Φώτης Σεργουλόπουλος εξομολογήθηκε: «Ο γιος μου μου μαθαίνει την υπομονή, την οποία συχνά χάνω και ψάχνω να τη βρω. Μου κάνει μάλιστα και παρατηρήσεις. Αν του κάνω κάποιο σχόλιο, θα μου απαντήσει “ναι, αλλά κι εσύ το κάνεις”. Φυσικά του ξεκαθαρίζω ότι εγώ είμαι ο ενήλικας, αλλά η αλήθεια είναι πως έχουμε τσακωθεί για ορισμένα πράγματα».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε με τους παρουσιαστές ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που τον έφερε σε δύσκολη θέση, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο μακριά από προκαταλήψεις. «Ενώ προσπαθείς να του μεταδώσεις τα πάντα γύρω από την ισότητα, ότι άνδρες και γυναίκες είναι το ίδιο πράγμα, και να του μάθεις τον σεβασμό, ξαφνικά σου κάνει μια ερώτηση που σε ξαφνιάζει. Μου ζήτησε να βάλει σκουλαρίκι και του απάντησα ότι δεν γίνεται. Τότε με ρώτησε: “Και τα κορίτσια γιατί φοράνε; Γιατί εκείνα έχουν από μικρά κι εγώ όχι, αφού είμαστε ίσοι;”».

Κλείνοντας τη σκέψη του, ο παρουσιαστής επεσήμανε τη δυσκολία του να διαχειριστεί κανείς την αθώα αλλά ουσιαστική ματιά ενός παιδιού απέναντι στα κοινωνικά πρότυπα. «Εκείνη τη στιγμή προσπαθείς να εξηγήσεις ότι απλώς έτσι είναι πιο συνηθισμένο. Ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να απαντήσεις, όμως μια τέτοια ερώτηση από τα αθώα μάτια ενός παιδιού σε ζορίζει. Συνειδητοποιείς ότι πρόκειται για ένα στερεότυπο το οποίο είτε δεν είχες αντιληφθεί πλήρως, είτε δεν περίμενες να το αντιμετωπίσεις σε μια απλή, καθημερινή κουβέντα», κατέληξε.