Στη σύλληψη δύο 22χρονων προχώρησαν αστυνομικοί στο Αιγάλεω, καθώς εντοπίστηκαν να απορρίπτουν παράνομα μπάζα και καπνοδόχους σε οικόπεδο της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο νεαρούς να κινούνται με φορτηγό όχημα σε οικόπεδο στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες προχώρησαν στην απόρριψη στερεών αποβλήτων, μεταξύ των οποίων οικοδομικά μπάζα και τρεις καπνοδόχοι.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και συνέλαβαν τους δύο 22χρονους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ το φορτηγό που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε.

Παράλληλα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο βεβαιώθηκαν και οι προβλεπόμενες τροχονομικές παραβάσεις.