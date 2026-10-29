Η Μίλαν και η Ιντερ παρουσίασαν το σχέδιο του νέου γηπέδου, το οποίο θα ονομάζεται Generali Stadium και θα πάρει τη θέση του Σαν Σίρο που θα κατεδαφιστεί.

Οι δύο ομάδες από το Μιλάνο ετοιμάζονται να μπουν σε νέα εποχή, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει πως το νέο γήπεδό τους θα είναι έτοιμο για την έναρξη της σεζόν 2031-32.

Το νέο γήπεδο θα χτιστεί εκεί που είναι το Σαν Σίρο, το οποίο και θα κατεδαφιστεί, με το κόστος του να φτάνει στα 708 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική επένδυση, υπολογίζοντας και το πάρκο, το ξενοδοχείο και τους εμπορικούς χώρους που θα χτιστούν, θα φτάσει στα 2,3 δισ. ευρώ.

Το Generali Stadium, όπως θα είναι η ονομασία του νέου γηπέδου καθώς υπάρχει ήδη συμφωνία με την ιταλική ασφαλιστική εταιρεία, θα έχει χωρητικότητα 71.500 θέσεων, θα έχει δύο αντί για τρία διαζώματα που έχει το Σαν Σίρο ενώ το σχήμα του θα είναι oval.

Η παρουσίαση του σχεδίου έγινε σε κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο κλαμπ το βράδυ της Πέμπτης (29/10) στο Μιλάνο.