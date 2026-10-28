Με αφορμή την επιστροφή της θεατρικής παράστασης «Το Κρυφτό» για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, η Μαριάννα Τουμασάτου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στον Alpha, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026.

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στα βαθιά μηνύματα του έργου στο οποίο πρωταγωνιστεί, ενώ προχώρησε και σε μια ειλικρινή προσωπική εξομολόγηση για τις προσπάθειες που κατέβαλλε στα πρώτα της βήματα προκειμένου να ενταχθεί στα κοινωνικά και επαγγελματικά πρότυπα.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, η Μαριάννα Τουμασάτου σημείωσε αρχικά για το έργο: «”Το Κρυφτό” εμπεριέχει τόσες πολλές έννοιες και αξίες, αλλά και τόσο γνώριμα πρόσωπα –είτε παρόντα είτε απόντα– που νιώθεις σαν να κινείσαι μέσα στη δική σου, προσωπική θάλασσα».

Στη συνέχεια, απαντώντας για το αν έχει αλλοιώσει ποτέ τον χαρακτήρα της για χάρη των άλλων, δήλωσε αφοπλιστικά: «Ναι, στο παρελθόν έχω προσπαθήσει να αλλάξω για να γίνω αποδεκτή. Τις έχω κάνει αυτές τις αηδίες. Μεγαλώνοντας, όμως, μαθαίνεις να αναγνωρίζεις τι αξίζει να κρατήσεις στη ζωή σου και τι πρέπει να αφήσεις στην άκρη. Και όλα αυτά τα αφήνεις οριστικά πίσω σου».