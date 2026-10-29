Εξηγήσεις από τον Λευκό Οίκο ζητούν δύο Δημοκρατικοί βουλευτές στις ΗΠΑ, μετά τις πληροφορίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να χρησιμοποίησε το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok του Ελον Μασκ, προκειμένου να εκτιμήσει τις πιθανές αντιδράσεις στη Βενεζουέλα πριν από την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.

Οι βουλευτές Τζέιμι Ράσκιν και Ρόμπερτ Γκαρσία απέστειλαν επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν έχει χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων του και, ειδικότερα, για ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια.

Η επιστολή, με ημερομηνία Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, περιήλθε αρχικά σε γνώση του Politico και στη συνέχεια του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Γράφουμε για να σας ρωτήσουμε αν έχετε ζητήσει συμβουλές από το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης του Ίλον Μασκ, Grok, για να σας βοηθήσει στην εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων σας ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρουν οι δύο Δημοκρατικοί.

Το δημοσίευμα του Time για το Grok και τον Μαδούρο

Αφορμή για την παρέμβαση των βουλευτών αποτέλεσε δημοσίευμα του περιοδικού Time στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το Grok τον Δεκέμβριο του 2025 για να διερευνήσει πώς θα αντιδρούσαν οι πολίτες της Βενεζουέλας σε ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Το περιοδικό επικαλέστηκε αξιωματούχο που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρισκόταν στον χώρο μαζί με τον Ίλον Μασκ τη στιγμή της συνομιλίας.

Κατά την ίδια πηγή, το chatbot φέρεται να απάντησε ότι ο Μαδούρο ήταν ένας «βαθιά αντιδημοφιλής δικτάτορας» και ότι πολλοί Βενεζουελάνοι πιθανότατα θα πανηγύριζαν την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση στο Καράκας, κατά την οποία συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.

Οι δύο μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, κρατούνται αντιμέτωποι με αμερικανικές ποινικές διώξεις, μεταξύ των οποίων και κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Το δημοσίευμα δεν αποδεικνύει ότι η φερόμενη απάντηση του Grok επηρέασε την απόφαση για τη στρατιωτική επιχείρηση.

Ζητούν να διατηρηθούν οι συνομιλίες με εργαλεία AI

Οι Ράσκιν και Γκαρσία, οι οποίοι κατέχουν ηγετικές θέσεις στην πλευρά των Δημοκρατικών σε δύο σημαντικές επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζητούν από τον Λευκό Οίκο να διαφυλάξει κάθε σχετικό αρχείο.

Ειδικότερα, καλούν την αμερικανική προεδρία να διατηρήσει τις συνομιλίες που ενδεχομένως είχαν ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, επικαλούμενοι τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων που προβλέπει η νομοθεσία.

Το αίτημα διατυπώνεται ενόψει πιθανής μελλοντικής έρευνας του Κογκρέσου για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα συστήματα στη διαδικασία λήψης κυβερνητικών αποφάσεων.

«Σοβαροί κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια»

Στην επιστολή τους, οι δύο βουλευτές χαρακτηρίζουν το φερόμενο περιστατικό στο Οβάλ Γραφείο «βαθιά ανησυχητικό», προειδοποιώντας για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση μη ασφαλών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε ευαίσθητα κρατικά ζητήματα.

Όπως υποστηρίζουν, η πρακτική αυτή ενδέχεται να «εκθέτει τις ΗΠΑ σε σοβαρούς κινδύνους εθνικής ασφάλειας».

«Η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από τον πρόεδρο και τους συμβούλους του εκθέτει τη χώρα σε επιβλαβή επιρροή από άγνωστα και μη ανιχνεύσιμα τρίτα μέρη», αναφέρουν, εκφράζοντας ανησυχία για την πιθανότητα χειραγώγησης των απαντήσεων που παράγουν τα chatbots.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι δύο Δημοκρατικοί προχωρούν ακόμη περισσότερο, ασκώντας σκληρή κριτική στο Grok και επικαλούμενοι προηγούμενες αμφιλεγόμενες συμπεριφορές του συστήματος.

«Αν ο Αμερικανός πρόεδρος βασίζεται στις πολιτικές συμβουλές ενός chatbot που σχεδίασε ο Μασκ […] για να εκτελεί τα επίσημα καθήκοντά του, ο αμερικανικός λαός έχει δικαίωμα να το γνωρίζει», τονίζουν.

Δεν έχει απαντήσει ο Λευκός Οίκος

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο ζητώντας σχόλιο για την επιστολή και τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνει.

Ωστόσο, σύμφωνα με το AFP, δεν υπήρξε άμεση απάντηση από την αμερικανική προεδρία.

Παραμένει, επομένως, αδιευκρίνιστο εάν και σε ποιον βαθμό ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει chatbots τεχνητής νοημοσύνης για την αξιολόγηση ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής ασφάλειας.