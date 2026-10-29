Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις επικρίσεις που δέχθηκε από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, τη δημόσια Υγεία και τη στάση κυβερνητικών στελεχών απέναντι στη συγκέντρωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη.

«Αφήστε τις μεγαλοστομίες. Το ΠΑΣΟΚ λέει συγκεκριμένα πράγματα με σοβαρότητα και συνέπεια», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον υπουργό Υγείας ότι επιχειρεί να διαστρεβλώσει τις θέσεις του κόμματός του.

«Είμαστε εδώ και θα τα λέμε και θα τα ακούτε. Θέλετε ή όχι», πρόσθεσε, στέλνοντας μήνυμα προς τα κυβερνητικά έδρανα.

«Πολλά από αυτά που λέει ο Κασιδιάρης τα λέγατε κι εσείς κάποτε»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στη συγκέντρωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη και στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο γεγονός.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι έχει πολιτική σημασία το γεγονός πως, σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ή κυβερνητικό στέλεχος δεν τοποθετήθηκε δημόσια για τη συγκέντρωση.

«Και ακόμη περισσότερο λέει το γεγονός ότι πολλά από αυτά που λέει σήμερα ο Κασιδιάρης, τα λέγατε εσείς κάποτε, πριν από μερικά χρόνια. Για εμάς κάτι λέει και αυτό», υπογράμμισε, απευθυνόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Πυρά για το τουρκολιβυκό σύμφωνο: «Δεν υπάρχει μία διπλωματική επιτυχία»

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά και ειδικότερα στο ζήτημα του τουρκολιβυκού συμφώνου.

Κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη ότι, αντί να απαντούν επί της ουσίας στις επισημάνσεις της αντιπολίτευσης, επιχειρούν να τις ταυτίσουν με την επιχειρηματολογία της Άγκυρας.

«Όταν λες “τα επιχειρήματά σου είναι επιχειρήματα του Ερντογάν”, τι υπονοείς; Για να καταλάβουμε εδώ πέρα τι είδους θέατρο παίζετε», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι οι εξελίξεις στη Λιβύη συνιστούν διπλωματική οπισθοχώρηση για την Ελλάδα, επικαλούμενος τη στάση της ανατολικής Λιβύης απέναντι στο τουρκολιβυκό σύμφωνο.

«Όταν μετά από επτά χρόνια το υπογράφει και η Ανατολική Λιβύη, ενώ εδώ έκανε παρέλαση ο Χαφτάρ με τους γιους του και τους χαϊδεύατε, αντί να είναι πρόοδος είναι οπισθοχώρηση», είπε, παρουσιάζοντας τη δική του εκτίμηση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

«Έχουν νοημοσύνη οι πολίτες και αξιολογούν και κρίνουν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε κακή κατάσταση. Γι’ αυτό έχουμε τα τελευταία αποτελέσματα. Δεν υπάρχει μία διπλωματική επιτυχία», συμπλήρωσε.

Αντιπαράθεση και για το νομοσχέδιο σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στην κριτική που δέχθηκε το ΠΑΣΟΚ για τη στάση «παρών» κατά την ψηφοφορία του νομοσχεδίου σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου.

Όπως υποστήριξε, η διαφορετική πολιτική προσέγγιση δεν δικαιολογεί τις προσωπικές επιθέσεις και τον έντονο δημόσιο λόγο απέναντι στην αντιπολίτευση.

«Δεν είναι θέμα που δίνει το δικαίωμα σε κανέναν υπουργό να βγαίνει στα κανάλια και να επιτίθεται με τόσο τοξικό και ακραίο λόγο στην αντιπολίτευση», σημείωσε.

«Πείτε μας πού διαφωνείτε σε αυτά που λέγαμε εμείς. Αυτά που λέμε εμείς, συμβαίνουν στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτά που λέτε εσείς, εκεί που έγιναν, απέτυχαν. Απλά είναι τα πράγματα», πρόσθεσε.

«Στον ασθενή που περιμένει χειρουργείο θα κάνετε δώρο μια δημοσκόπηση;»

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στα ζητήματα της δημόσιας Υγείας, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επικρίνει τον Άδωνι Γεωργιάδη για την επίκληση δημοσκοπικών ευρημάτων ως απάντηση στην κριτική για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Όταν έρχεστε και λέτε ότι στον άνθρωπο που παίρνει στα επείγοντα και αργούν να του σηκώσουν το τηλέφωνο ή σε αυτόν που περιμένει και αγωνιά για ένα χειρουργείο, θα του κάνετε δώρο μια δημοσκόπηση της Opinion Poll, ε, πώς να σας πάρουμε σοβαρά;», διερωτήθηκε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβήτησε την επιλογή του υπουργού Υγείας να επικαλεστεί δημοσκόπηση για να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο.

«Πότε ξανά υπουργός Υγείας, από όλους αυτούς τους σημαντικούς πολιτικούς που έχουν περάσει σε αυτήν τη θέση, απάντηση στη Βουλή ήταν ότι έχουμε μια καλή δημοσκόπηση για τα θέματα υγείας;», ανέφερε χαρακτηριστικά.