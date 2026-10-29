Η διάθεση των εισιτηρίων για το ντέρμπι με την ΑΕΚ συνεχίζεται με πολύ καλό ρυθμό και στον Παναθηναϊκό περιμένουν περισσότερους από 40.000 οπαδούς στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (1/11).

Οι «πράσινοι» είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τις πρώτες 8 αγωνιστικές, στο +4 από τους «κιτρινόμαυρους» που έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Την Κυριακή (1/11), επομένως, έχουν την ευκαιρία να πάνε στο +7 -έστω με ματς περισσότερο- και για να τα καταφέρουν ποντάρουν και στη βοήθεια του κόσμου τους.

Οι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού και αυτό φαίνεται και στην προπώληση των εισιτηρίων, καθώς ήδη έχουν εξασφαλίσει θέση στο ΟΑΚΑ 30.000 φίλαθλοι, υπολογίζοντας και τα εισιτήρια διαρκείας (16.500).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων του «τριφυλλιού», με τον ρυθμό που φεύγουν τα εισιτήρια θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως στο ντέρμπι με την Ένωση θα βρεθούν περισσότεροι από 40.000 οπαδοί και αν βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να φτάσουν στις 50.000.